La puntata di Un posto al sole di stasera senza aver sancito la fine della relazione tra Pino e Rosa, tuttavia le nuove trame lasciano intravedere un piccolo spiraglio di speranza per la coppia e per una possibile riconciliazione.

Le anticipazioni dal 13 al 17 ottobre rivelano che Pino non si arrenderà facilmente e tenterà con un gesto romantico di riconquistare la donna che ama. Rosa, tuttavia, apparirà ancora troppo legata a Damiano, un sentimento profondo che continuerà a condizionare ogni sua scelta.

La fine di un rapporto

Rosa sembra ormai decisa a lasciare Pino.

La donna non ha accettato le sue riserve nei confronti di Eduardo, ma dietro questa rottura potrebbe nascondersi qualcosa di più profondo. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Rosa continuerà a pensare a Damiano e che tra i due tornerà una complicità difficile da ignorare.

Spinti dal desiderio di aiutare Eduardo a riabilitarsi e trovare un nuovo equilibrio, finiranno per riavvicinarsi. Tuttavia, non tutto andrà come sperato e il loro legame rischierà di riaprire vecchie ferite.

Pino vuole Rosa, ma lei cerca Damiano

Le anticipazioni rivelano che Pino non si rassegnerà. Il postino proverà a ricucire il legame con Rosa con un gesto romantico atto a dimostrarle quanto sia sincero il suo amore e quanto lui sia pronto a rimettersi in gioco

Nel frattempo Damiano non riuscirà ad accettare la fine della sua storia con Viola e il suo turbamento rischierà di intrecciarsi con quello di Rosa, sempre più confusa riguardo ai propri sentimenti.

Le anticipazioni non svelano quale sarà la scelta di Rosa, ma lasciano intendere che la donna troverà finalmente il coraggio di seguire il proprio cuore.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 13 al 17 ottobre: Giulia preoccupata per Luca, Ludovico ottiene i domiciliari

Intanto Castrese verrà trasportato d’urgenza in ospedale, mentre Mariella, profondamente preoccupata per il nipote, deciderà di confidare a Espedito una verità scomoda per liberarlo da un peso che lo tormenta da tempo.

Sentendosi responsabile per quanto accaduto a Castrese, Vinicio cadrà nuovamente nel tunnel della dipendenza. Nel frattempo Marina approfitterà del momento di crisi per tentare di riprendere il controllo dei Cantieri, determinata a non farsi più mettere da parte.

Ferri scoprirà che Ludovico ha ottenuto i domiciliari grazie all’intervento del suo avvocato, ma si preparerà a regolare i conti con Rosario.

Mariella affronterà Claudia con fermezza e le chiederà di uscire definitivamente dalla vita di Guido, convinta che solo così potrà salvare il suo matrimonio.

Stressato dal lavoro e dalle responsabilità, Riccardo troverà un punto di forza in Rossella, che riuscirà a restituirgli serenità e fiducia in se stesso.

Nonostante i rapporti con Gianluca sembreranno migliorare, Alberto non si renderà conto di quanto la dipendenza dall’alcol stia distruggendo il figlio.

Temendo di lasciare Luca da solo, Giulia troverà in Renato un sostegno inatteso, capace di offrirle conforto e presenza in un momento di grande fragilità.