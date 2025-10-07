Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in programma dal 13 al 17 ottobre su Rai 1, rivelano che Rosa si ritroverà a dover fare i conti con una brutale aggressione da parte di Rodolfo Sacchi, il quale si accanirà contro la ragazza, finendo per farla spaventare.

Intanto, Adelaide verrà ingannata da Marcello in merito a quelli che sono i suoi veri sentimenti nei confronti di Rosa mentre Salvatore e sua moglie Elvira si prepareranno a lasciare Milano, seppur con un nodo in gola.

Rosa aggredita da Rodolfo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13-17 ottobre

Rosa si ritroverà a fare i conti con la presenza di un uomo che inizierà a darle fastidio, importunandola continuamente: in un primo momento, la giornalista verrà salvata da Mimmo che, notando gli atteggiamenti strani manifestati da questa persona, deciderà subito di intervenire per proteggerla.

L'uomo in questione è un certo Rodolfo Sacchi, un nuovo personaggio che entrerà in scena nel corso dei prossimi episodi della soap opera, un uomo sconosciuto a Rosa.

Sacchi non esiterà a tornare nuovamente all'attacco nei confronti della giornalista, ripresentandosi da lei una seconda volta con l'intenzione di aggredirla.

Rosa resterà sconvolta dall'accaduto ma anche questa volta verrà salvata da un suo conoscente: Marcello Barbieri, infatti, riuscirà a mettere in fuga l'uomo.

Adelaide ingannata da Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, dal 13 al 17 ottobre, rivelano che Rosa verrà ricoverata in ospedale mentre Marcello si ritroverà a pensare insistentemente a ciò che è accaduto, complici anche i suoi sentimenti contrastanti nei confronti della ragazza, sentimenti che si guarderà bene dal confessarli alla contessa.

Adelaide, quindi, verrà ingannata da Marcello a pochi giorni dal matrimonio: lui fingerà di essere concentrato sui preparativi del grande giorno, ma in realtà non farà altro che pensare a Rosa Camilli.

Per Elvira e Salvo, invece, arriverà il momento di lasciare definitivamente Milano: i due annunceranno il trasferimento a Sanremo per iniziare la loro nuova vita di coppia assieme.

Rosa e Marcello si erano lasciati andare a un momento di tenerezza

Negli episodi precedenti della soap opera, tra Marcello e Rosa si era riaccesa la fiamma della passione durante un viaggio che avevano fatto assieme per raggiungere Trieste, dove la giornalista avrebbe dovuto intervistare Margherita Hack per la rivista del Paradiso delle signore.

I due si lasciarono andare a delle tenerezze che vennero immortalate da un investigatore privato, incaricato da Umberto Guarnieri, il quale riuscì a fare degli scatti compromettenti consegnati poi nelle mani del perfido Commendatore.