Sono passati pochi giorni dalla sua ultima apparizione negli studi di Uomini e donne, ma Isabella July sembra avere ancora qualcosa da dire sul programma e su come si è conclusa la sua esperienza nel trono Over. In un post che ha caricato sui social, la dama si è lamentata delle ingiustizie che avrebbe subito e delle brutte parole che le avrebbero rivolto alcuni componenti del cast in maniera immotivata.

Lo sfogo dopo l'addio al parterre

La scorsa settimana è andata in onda l'ultima puntata di Uomini e donne alla quale ha partecipato Isabella.

Dopo aver chiuso le conoscenze con Christian e Mario, la dama ha deciso di abbandonare il parterre per poter approfondire la frequentazione con un signore che vive nella sua stessa città.

A distanza di pochi giorni da questa scelta, l'imprenditrice si è sfogata sui social e non ha risparmiato critiche al programma di Canale 5 e a chi ci lavora da anni.

"Ho subito ingiustizie e tante parole cattive lì, tutte cose che non meritavo. Ho fatto sacrifici e ho trascurato il mio lavoro, per cosa? Il risultato è un dolore profondo e un senso di vuoto", ha scritto July su Instagram rivolgendosi alla mamma che non c'è più.

Gli schiaffi censurati a Christian

Isabella ha partecipato alle ultime due edizioni di Uomini e donne, ma non è riuscita a trovare la persona giusta.

Prima di annunciare il suo addio al programma, la dama ha frequentato Christian e per un periodo ha pensato di andare via insieme a lui.

Il cavaliere, però, non ha mai accettato questa proposta perché aveva la sensazione che July si avvicinasse a lui solamente per interesse (economico, non emotivo).

Tra i due ci sono state diverse discussioni in studio e, stando alle anticipazioni delle registrazioni dell'inizio di ottobre, lei gli avrebbe dato due schiaffi in un momento di rabbia.

Queste sberle, però, su Canale 5 non sono andate in onda: è molto probabile che la redazione abbia deciso di rimuoverle dalla puntata in questione durante il montaggio, come è già successo in passato con episodi simili.

Lo scontro con Gemma in studio

Isabella ha avuto da ridire anche con Gemma, soprattutto nel breve periodo in cui ha frequentato Mario.

Gelosa dell'avvicinamento tra il cavaliere e la "collega" di parterre, Galgani non ha risparmiato critiche a entrambi, ma soprattutto alla dama che stava uscendo a cena con la persona che piaceva anche a lei e che l'aveva rifiutata più volte definendola soltanto un'amica.

Nelle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda, infatti, le due hanno litigato in maniera molto accesa e Cinzia si è inserita nella discussione per andare contro la storica protagonista del trono Over.