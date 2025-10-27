A Domenica in, Mara Venier ha difeso Barbara D'Urso dalle critiche della giuria di Ballando con le stelle, in particolare da Selvaggia Lucarelli che aveva criticato D'Urso definendola trash come il suo modo di fare TV riferendosi al suo passato in Mediaset.

Barbara D'Urso nel mirino di Selvaggia Lucarelli, interviene la conduttrice Mara Venier

"L’unica cosa che mi dispiace veramente Barbara, ci stai guardando, è che non ti vedo felice lì, ha esordito Mara Venier parlando a Barbara D'Urso nella nuova puntata di Domenica in del 26 ottobre 2025. In diretta la conduttrice Rai ha così replicato a Lucarelli che nell'ultima diretta di Ballando con le stelle aveva definito eccessiva e priva di talento la salsa di Barbara D'Urso in coppia con Pasquale La Rocca.

Ma non solo. In risposta a quest'ultima, che poi le contestava di aver dato Francesca Fialdini come vincitrice annunciata in un intervento a TV Talk Lucarelli aveva definito D'Urso "trash" paragonandola al modo che aveva avuto di fare TV in Mediaset.

Nell'intervento a difesa di D'Urso, Venier ha proseguito: "Io avrei voluto vederti felice lì a divertirti. Sei la più brava". Dopodiché ha lanciato un monito a Barbara. Le ha consigliato di non lasciarsi tentare, di non scendere alle provocazioni della giuria di Ballando con le stelle. L'ha esortata a inorgoglirsi perché riesce a tenersi in forma e a ballare con disinvoltura in TV all'età di oltre 60 anni. A suo avviso, la giuria di Ballando con le stelle giudicherebbe in modo cruento e poco oggettivo D'Urso, senza tenere conto del fatto che non sia tra le concorrenti più giovani nella gara di ballo: "Bisogna dare i giudizi su quello, hanno commentato pure i vestiti, dai..”.

Il messaggio di Vladimir Luxuria a difesa di Barbara D'Urso pubblicato su Instagram

Anche Vladimir Luxuria ha voluto difendere l'ex volto di Mediaset dalla critica di Selvaggia Lucarelli. Intervenuta in un post su Instagram, l'opinionista ha contestato il giudizio di Selvaggia facendo eco all'intervento di Venier, ricordandole di aver volutamente lavorato in passato per la TV di D'Urso che a distanza di anni, come a Ballando con le stelle, etichetterebbe con l'appellativo "trash".

“Selvaggia Lucarelli a Ballando Con le Stelle definisce “trash” la carriera di Barbara d’Urso. Nel 2006 fece la contadina al reality La Fattoria condotto dalla d’Urso", si legge nel messaggio di Luxuria.