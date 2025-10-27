Lunedì 27 ottobre c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne, e Fanpage ha diffuso le prime anticipazioni di quello che è successo in studio tra i protagonisti più chiacchierati del cast. Nel corso delle riprese odierne, dunque, Gemma Galgani ha interrotto la conoscenza con Piero e Agnese De Pasquale ha fatto lo stesso con Federico Mastrostefano prima di dare un'altra possibilità a Roberto. Flavio Ubirti, invece, ha baciato sia Martina che Nicole in esterna.

Le decisioni delle dame

Come ogni lunedì, anche il 27 ottobre si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne, e sul web stanno già circolando le anticipazioni di alcune delle cose che sono accadute.

Durante le riprese che si sono concluse poco fa, dunque, Gemma ha deciso di chiudere la frequentazione con Piero: in appena una settimana, infatti, la dama ha capito che il signore che ha conosciuto la volta scorsa non fa al caso suo.

Anche Agnese ha preso una decisione sul suo rapporto con Federico: dopo un lungo tira e molla, la protagonista del trono Over ha scelto di voltare pagina e di dare una possibilità a Roberto.

Sul fronte giovani, Flavio ha baciato sia Martina che Nicole in esterna ma non sa dire chi preferisce tra le due.

Rotture e nuovi legami tra i senior del cast

In questo periodo tra le dame e i cavalieri del trono Over è successo di tutto: Sabrina, ad esempio, si è fidanzata con Nicola e circa dieci giorni dopo è tornata in studio per annunciare la rottura.

Anche tra Cinzia e Rocco non sono mancati i momenti di tensione, tant'è che Maria De Filippi è intervenuta per avvertire entrambi che non avrebbe più parlato della loro conoscenza ormai finita.

Se Federico e Agnese hanno continuato a prendersi e a lasciarsi quasi in ogni registrazione di Uomini e donne, la volta scorsa Gemma aveva ritrovato il sorriso grazie ad un nuovo signore del parterre: l'arrivo di Piero in studio, infatti, sembra aver aiutato Galgani ad accantonare definitivamente Mario e il sentimento che ha provato per lui nell'ultimo mese, ma le cose non sono andate bene.

I baci dei tronisti

I percorsi dei tre tronisti di Uomini e donne stanno entrando nel vivo, e la conferma arriva dall'interesse che stanno mostrando per alcuni dei loro corteggiatori.

Se Flavio non ha mai nascosto l'attrazione che ha sia per Nicole che per Martina (ha baciato entrambe nelle ultime esterne), Sara si è sbilanciata nei confronti di Marco dicendo che le piace sia fisicamente che caratterialmente.

Cristiana, invece, nelle ultime registrazioni ha dovuto far fronte a un importante cambiamento: Jakub, l'unico corteggiatore che ha baciato fino ad ora, si è autoeliminato e poi ha accettato di conoscere meglio Sara. Metabolizzata la delusione per questa frequentazione andata male, la 22enne ha voltato pagina e si è concentrata soprattutto su Ernesto e Federico.