Le ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda su Canale 5, hanno avuto un solo protagonista: Mario Lenti. Accantonata la breve frequentazione con Gemma Galgani, il cavaliere è rimasto al centro delle dinamiche più interessanti del trono Over e ogni giorno si parla di lui per i contrasti che ha con Magda, per le esterne con Cinzia e per altre conoscenze che inizia. La dama che è nel cast da più di 16 anni, invece, in questo periodo è solo spettatrice delle storie del suo ex corteggiatore.

Mario ruba lo scettro a Gemma

In un solo mese Mario è riuscito a diventare il protagonista assoluto della versione Over di Uomini e donne, tant'è che tutte le puntate iniziano con lui e con gli aggiornamenti sulle sue conoscenze.

Il 17 ottobre, ad esempio, Maria De Filippi ha dedicato quasi un'ora al cavaliere e ai confronti che ha avuto con tre dame del parterre: la prima è stata Magda, che si è lamentata delle critiche che Lenti le ha rivolto quando ha saputo che era stata in intimità con Sebastiano.

Subito dopo è stata mostrata l'esterna che l'uomo ha fatto con Cinzia in settimana, un appuntamento romantico che ha lasciato tutti senza parole.

Mario, però, ha fatto discutere anche perché ha chiesto il numero di telefono a Paola e con lei ha avviato una frequentazione.

In poche parole, in questo periodo l'imprenditore di origini pugliesi ha preso il posto che è stato di Gemma per tanti anni, quello di personaggio più chiacchierato del trono Over.

La frecciatina di Tina a Gemma

All'inizio della puntata di Uomini e donne che è stata trasmessa venerdì 17 ottobre, Maria De Filippi ha chiesto agli opinionisti di indovinare le dame che si sarebbero dovute accomodare di fronte a Mario.

"Gemma?", hanno chiesto Gianni e Tina quasi all'unisono.

Di fronte alla risposta negativa della conduttrice, Cipollati non si è trattenuta dal fare la seguente battuta: "Ah, lei è stata esclusa ormai. L'avevo dimenticato".

Galgani non ha potuto controbattere alla frecciatina, anzi non è stata interpellata neanche una volta mentre in studio si parlava del suo "ex" Mario.

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti

Nel corso delle puntate che sono state registrate di recente, e che devono ancora andare in onda su Canale 5, Gemma ha cercato di riguadagnare un po' di spazio attaccando Mario tutte le volte che ne ha avuto la possibilità.

Durante le riprese che si sono svolte martedì 14 ottobre, in particolare, la dama di Uomini e donne è andata contro il cavaliere per l'ennesima volta e lui ha preso una drastica decisione: infastidito dalle pressanti critiche di Galgani, Lenti ha scelto di rinunciare anche all'amicizia che le aveva proposto di avere dopo la fine della loro frequentazione.