Nonostante le loro strade si siano ormai divise da tempo, Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a essere protagonisti del mondo del gossip italiano. Ogni loro dichiarazione, gesto o apparizione pubblica sembra riaccendere l’interesse di fan e curiosi, alimentando un racconto mediatico che non conosce pause. L’ultimo riferimento a Stefano è arrivato proprio da Belen, ospite del programma Sinceramente Persia – One Milf Show condotto da Valentina Persia sul Nove.

La frecciatina di Belen e il silenzio di Stefano

Nel corso di una chiacchierata ironica e leggera, la showgirl argentina ha parlato della sua vita in Italia e del sentirsi ormai parte integrante del Paese che l’ha accolta.

L’argomento si è poi spostato sul rapporto con le suocere, con la conduttrice che ha scherzato dicendole che una “vera mamma italiana” deve saper andare d’accordo con quella del proprio compagno. Belen Rodriguez ha risposto con il suo consueto sorriso, precisando di essere andata d’accordo con tutte, ma di avere avuto un solo marito. Poi, con tono più serio, ha aggiunto una frase che non è passata inosservata: “Diciamo che non ha rispettato uno dei tanti obblighi…”. Una battuta velata ma dal significato chiaro, che molti hanno interpretato come un riferimento ai tradimenti di cui lei stessa aveva già parlato in passato.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il legame che continua a far discutere

L’ex coppia composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che ha condiviso anni di amore, un matrimonio e la nascita del piccolo Santiago, resta un punto di riferimento per chi segue le vicende dei personaggi televisivi più noti. E anche quando sembrano aver definitivamente archiviato il passato, qualche parola o gesto finisce per riportarli al centro dell’attenzione. Oggi Belen si dichiara single, concentrata sui propri progetti e sui figli, mentre Stefano ha intrapreso una nuova relazione con Caroline Tronelli. Nonostante la separazione, i due mantengono un rapporto civile per il bene del loro bambino, anche se, stando a quanto riportato da Dagospia, non mancherebbero piccoli attriti legati ai rispettivi impegni professionali.

In particolare, pare che De Martino non abbia accolto con entusiasmo le nuove collaborazioni di Belen con la Rai, rete in cui lui è ormai una presenza fissa. Una dinamica che conferma come, anche a distanza di anni, il binomio Belen–Stefano resti uno dei più osservati e chiacchierati del panorama dello spettacolo italiano. Infatti, recentemente, la conduttrice è stata ballerina per una sera nel programma 'Ballando con le Stelle' condotto da Milly Carlucci e, ottenendo una grande approvazione.