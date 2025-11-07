Barbara D'Urso si è detta certa che Pasquale La Rocca sia già disperato all'idea che in futuro non saranno più una coppia a Ballando con le stelle. Tra poco più di un mese, infatti, sarà trasmessa la finale del dancing show, puntata al termine della quale - indipendentemente dal vincitore - il maestro di ballo e l'ex volto Mediaset dovranno lasciare la competizione. In una nuova diretta sui social i due hanno rotto il silenzio in merito.

Barbara D'Urso sul rapporto con Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle

"Lui è disperato perchè sa che dal 20 dicembre mi vedrà di meno", ha fatto sapere Barbara D'Urso parlando di Pasquale La Rocca e del percorso della coppia intrapreso a Ballando con le stelle.

I due concorrenti hanno condiviso con i fan una nuova live in diretta su Instagram, parlando del rapporto che hanno stretto negli ultimi mesi al dancing show di Milly Carlucci.

In risposta ai fan che da tempo sui social si chiedono se la coppia sia destinata a durare anche dopo la gara di ballo, i due non hanno escluso un futuro artistico e personale insieme. Nel suo intervento su Instagram, D'Urso ha anche esortato La Rocca a dare il meglio per convincere sia il pubblico che i giurati: "Facciamo in modo che tutti ci portino in finale", ha concluso.

Le parole del maestro di ballo

La parola è poi passata al maestro di ballo. "Ci saranno i #BarbaraRocca, ci saranno ancora".

Sempre in diretta, Pasquale ha sottolineato che si tratterebbe della settima qualificazione per lui alla finale di Ballando con le Stelle.

Ma neanche D'Urso ha escluso un prosieguo del sodalizio tra loro. Con tono ironico ha così menzionato il partner: "Lui è disperato perchè sa che dal 20 dicembre mi vedrà di meno".

Si avvicina la nuova puntata di Ballando con le stelle

Intanto nell'ultima puntata di Ballando segreto, lo spin off del format di Rai 1, Barbara D'Urso ha ammesso che il maestro Pasquale riesce a farle esprimere pienamente il suo stato d’animo attraverso le coreografie ideate per la gara. "Pasquale La Rocca non è morbido in prova, ma quando mi ha proposto di fare quei balli ho detto di sì", ha dichiarato. Il riferimento è stato in particolare alle prime due esibizioni – la rumba e il tango – che la coppia ha presentato nelle prime puntate di Ballando con le stelle 2025.

Si avvicina intanto la diretta della nuova puntata di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci, di sabato 8 novembre 2025 su Rai 1.