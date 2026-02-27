LDA e Aka7even sono in testa al Fantasanremo e tra i primi cinque classificati al termine della seconda serata di Sanremo 2026. Per festeggiare i primi risultati positivi dell'evento gli ex Amici hanno inscenato una situazione molto singolare, nelle ore seguite alla pubblicazione della nuova classifica provvisoria del Festival.

Sanremo 2026, LDA e Aka7even festeggiano il loro successo

LDA e Aka7even, risultati quinti classificati nella classifica della seconda serata di Sanremo, dei cinque Big favoriti alla vittoria, hanno festeggiato il risultato in una camera di hotel sanremese.

I due si sono lasciati ritrarre nel loro momento di grande esultanza, simulando un coro da stadio dedicato a se stessi.

Alle ore 00.58, Carlo Conti dà lo stop al televoto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. La classifica provvisoria della seconda serata, basata sui voti della Giuria delle Radio e del Televoto, ha decretato un ordine di gradimento delle canzoni dei Big ammessi in gara.

Di seguito la classifica ha riportato come primo classificato Ermal Meta, Stella Stellina, in seconda posizione il duo formato da Fedez e Marco Masini con il brano Male necessario. Terza posizione per Nayt, Prima Che. Quarto posto, fuori dal podio, Tommaso Paradiso, I Romantici. Ultima posizione nella prima cinquina occupata da LDA & Aka Seven, con Poesie Clandestine.

Dopo la prima serata, invece, Gigi D'Alessio ha scritto un messaggio sui social destinato proprio al figlio LDA, dedicandogli un dolce 'Ti amo'.

Le quote per la vittoria finale

Secondo le quote di scommesse dei bookmakers sul titolo di vincitore finale del Festival di Sanremo 2026, Fedez in coppia con Marco Masini con la canzone Male necessario sono i favoriti. Ed é l’aggregatore di siti di scommesse OddsChecker, al termine della seconda serata all’Ariston, a riportare in pole Fedez e Marco Masini, che quotano la loro vittoria a 3.0. Alle spalle del suo, secondo la stessa fonte, seguono rispettivamente la seconda favorita Serena Brancale, quotata a 3.5, e la Terza classificata favorita Arisa, a 7.

La più sfavorita in assoluta, è invece Elettra Lamborghini.

D'altro canto, invece, per i punti totalizzati nel gioco di Fantasanremo LDA e Aka7even si impongono come i preannunciati favoriti alla vittoria del Festival della canzone, complice le due performance eseguite all'Ariston di Poesie clandestine, che sembra strizzare l'occhio ai tormentoni estivi.