Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, e l'ultima conferma arriva da chi ha visto la modella fare un tifo sfegatato per il compagno durante la partita che ha giocato nel weekend. L'ex concorrente del Grande Fratello ha esultato per la squadra di pallavolo di Terni insieme al suocero Mariano, al suo fianco per tutto il tempo. Alla fine del match, la 35enne ha dedicato al fidanzato un romantico "ti amo" sui social.

L'affetto della famiglia Martinez per Helena

Da alcuni giorni sui social stanno circolando foto e video di Helena in compagnia del suocero, una serie di contenuti che confermano il grande affetto che c'è tra la fidanzata e il papà di Javier.

Nel weekend, infatti, i due hanno assistito alla partita di pallavolo della squadra di Terni, e molti fan presenti li hanno visti fare il tifo per Martinez da bordo campo.

Queste immagini hanno conquistato i sostenitori della coppia che si è formata nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello, in particolare quelli che credevano negli Helevier anche quando erano solo buoni amici.

Io non dovevo vedere questo ma come se la tira e se l' abbraccia papà orso e figlio orso impazziscono per questa cucciola ormai papà orso è il suo angelo custode 😭🤍 #helevier #prestinez pic.twitter.com/Ws4hsF1IMK — Maria Guiderdone (@MGuiderdone) November 2, 2025

Il rapporto tra Helena e Mariano commuove anche perché lei non ha un legame stabile con suo padre, quindi è come se il suocero l'avesse un po' presa sotto la sua ala protettiva da quando è finita l'avventura nel reality di Canale 5.

L'emozione dei fan

Alla fine della partita che l'ha vista scatenarsi con il suocero Mariano, Helena ha deciso di fare una dolce dedica al fidanzato sui social: "Ti amo", ha scritto la modella accanto ad una foto che la ritraeva vicino a Javier.

"In questi scatti c'è troppa tenerezza", "Lui la chiama figlia e lei lo chiama papà Orso, quanto amore c'è in questa famiglia", "Sono tenerissimi", "Che belli", "Amore e rispetto", "Papà Orso è diventato l'angelo custode di Helena, che cosa meravigliosa", "Hanno costruito un rapporto stupendo, si supportano sempre", si legge su X in questi giorni.

I segnali dall'esterno della casa del Grande Fratello

Il signor Mariano è stato uno dei primi ad accorgersi che tra Helena e Javier c'era qualcosa in più dell'amicizia.

Mentre Martinez si barcamenava tra vari flirt (da quello con Shaila a quelli con Zeudi e Chiara), suo padre gli mandava segnali dall'esterno della casa per fargli capire che la donna giusta era accanto a lui.

"Il Brasile è un posto meraviglioso che vale la pena di essere scoperto", ha scritto l'uomo al figlio nel periodo in cui quest'ultimo era ancora molto preso da Shaila.

A Natale, invece, Mariano ha inviato al concorrente del Grande Fratello il testo di una canzone in portoghese, ma è stato il messaggio aereo "o Brasile o nada" a far aprire gli occhi a Javier sul suo rapporto con Helena.