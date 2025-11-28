Le trame di Tempesta d'amore in onda da lunedì 1° a venerdì 5 dicembre su Rete 4 vedranno al centro delle vicende la giovane Ana Alves, la quale si rifiuterà di sottoporsi al trapianto per paura che Vincent, unico donatore compatibile, voglia qualcosa in cambio da lei. Nel frattempo Christoph accuserà Markus di averlo drogato e farà di tutto per farlo incriminare.

Ana rifiuta il trapianto

Ana sarà giù di morale dopo aver scoperto che sua madre Nicole non può farle da donatrice. Philipp sarà preoccupato per lei e cercherà di consolarla. Più tardi sia Brandes che Vincent si offriranno di donare il rene e dopo gli accertamenti medici, il veterinario risulterà compatibile con Ana.

Philipp sarà deluso visto che voleva essere lui ad aiutarla mentre Vincent spererà che la donazione del rene possa legare lui e Ana per sempre. La ragazza sarà sempre più confusa e avrà timore che Vincent voglia qualcosa in cambio da lei per il suo gesto. Per evitare qualsiasi situazione compromettente, Ana deciderà di rinunciare al trapianto. Greta deciderà di accettare un appuntamento al buio e conoscerà Luis, un cuoco arrivato a Bichlheim per aprire un ristorante nelle vicinanze del Furstenhof. Tra i due ci sarà subito una grande sintonia.

Christoph accusa Markus di averlo drogato

Christoph accuserà Markus di averlo drogato ma Katja non crederà a questa storia. Markus sarà sollevato mentre Maxi si sentirà in colpa e vedendo la madre soffrire per amore, deciderà di rivelarle la verità: è stata lei a drogare Christoph.

Katja sarà sconvolta dalla rivelazione della figlia ma deciderà di mantenere il segreto per proteggere Maxi. Christoph intanto, sarà determinato a far incriminare Markus e penserà addirittura di fabbricare delle prove contro di lui pur di farlo finire in prigione. Theo e Lale avranno un'accesa discussione e il ragazzo, poco dopo, si imbatterà in Maxi che cercherà di consolarlo. Lale e Theo si riappacificheranno ma Stella sarà già pronta a mettere in atto un nuovo intrigo. Theo vorrà smascherare Stella ma Christoph lo inviterà ad agire con prudenza.

Ana ha bisogno di un trapianto: cosa è successo nelle puntate precedenti

Ana Alves non sta attraversando un periodo facile in Tempesta d'amore, soprattutto da quando ha scoperto di aver ereditato il patrimonio di Wilma.

La ragazza ha scoperto che il fidanzato Philipp mirava alla sua eredità e lo ha lasciato e subito dopo ha dovuto fare i conti con gravi problemi di salute. La giovane è caduta da cavallo e questo incidente le ha causato una lesione ai reni. Dopo un delicato intervento chirurgico che sembrava aver risolto la situazione, si è scoperto che purtroppo i reni di Ana sono compromessi e che la ragazza ha urgente bisogno di un trapianto di rene.