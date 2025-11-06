Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano il piano di vendetta della contessa contro la dottoressa Camilli. Nell'episodio in onda venerdì 14 novembre alle 16 su Rai 1, Rosa scoprirà le cattive intenzioni di Adelaide grazie alla confidenza di Odile e deciderà di dare le dimissioni. Marcello però riuscirà a fermare la sua fidanzata e affronterà la sua ex compagna.

Odile svela a Rosa il piano di Adelaide

Odile deciderà di schierarsi dalla parte del bene, non riuscendo a sostenere sua madre, viste le sue cattive intenzioni contro Marcello e Rosa.

Quest'ultima, infatti, rivale in amore della contessa, finirà nel mirino della donna, abbandonata alla vigilia delle nozze. Adelaide vorrà vendicarsi della giovane che ha infranto il suo sogno d'amore, ma non farà i conti con Odile, che, pur non approvando il comportamento della sua migliore amica, le rivelerà il terribile piano ordito contro di lei. Dopo aver saputo la verità da Odile, Rosa vorrà dare le dimissioni e lasciare il suo lavoro a Il Paradiso delle signore.

Marcello blocca le dimissioni di Rosa e affronta Adelaide

Nel frattempo, Marcello verrà a sapere della decisione presa da Rosa, ma non approverà la sua scelta di licenziarsi e riuscirà a fermarla in tempo. Tuttavia, Barbieri non si fermerà: vorrà difendere la sua fidanzata e correrà ad affrontare Adelaide.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, però, non rivelano ancora le esatte parole che verranno pronunciate durante il confronto tra la contessa e Marcello, né quali saranno i toni: se pacifici o se ci sarà una nuova sfuriata da parte di Adelaide. Intanto, Fulvio sarà soddisfatto del risultato ottenuto collaborando alla realizzazione di un capo della nuova collezione. Per Agata, invece, sarà il momento di confessare alle sue amiche Veneri di fidanzata con Mimmo. Parallelamente, Irene vivrà un momento di imbarazzo con Giorgio Perich, che si rivelerà non essere il suo ipotetico nuovo fidanzato. Al negozio, inoltre, verrà organizzata una serata danzante dedicata all'amore.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha confessato alle amiche di essersi fidanzata con Marcello

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore andati in onda su Rai 1, Rosa e Marcello si sono fidanzati e si sono detti pronti a tutto pur di difendere il loro amore. Adelaide ha scoperto la relazione del suo ex compagno presentandosi all'improvviso in casa sua e sorprendendo la coppia mentre si scambiava un bacio. La contessa si è infuriata e si è recata da Roberto per chiedere al co-direttore del negozio di licenziare la giornalista e Barbieri. Anche Marta ha appoggiato la decisione di sua zia, mentre Landi è stato più cauto, così come Tancredi, che ha fatto capire a sua zia che la vendetta non è la soluzione.