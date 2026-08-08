Manca poco al ritorno de Il Paradiso delle signore nel pomeriggio di Rai 1, con le nuove puntate in partenza da lunedì 7 settembre. Tra le novità più discusse della nuova stagione c'è senza dubbio l'uscita di scena di Rosa Camilli, personaggio che negli ultimi due anni ha conquistato una fetta importante di pubblico. Una scelta narrativa che ha sorpreso i fan e che, a quanto pare, ha colto di sorpresa anche la stessa Nicoletta Di Bisceglie, interprete della giovane giornalista. Nel corso di una recente intervista, l'attrice ha raccontato senza filtri le sue sensazioni dopo aver scoperto il destino riservato al suo personaggio, ammettendo che la decisione della produzione è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Nicoletta Di Bisceglie: "Mi ha spiazzata come ha spiazzato il pubblico"

Parlando della fine di Rosa Camilli, Nicoletta Di Bisceglie ha confessato di non essersi aspettata una simile svolta. "Ha spiazzato anche me come ha spiazzato un po' il pubblico in realtà, perché non era una cosa che mi aspettavo", ha raccontato l'attrice, spiegando di aver appreso la notizia soltanto dopo aver terminato di registrare la sua ultima scena della passata stagione. Un colpo difficile da metabolizzare, soprattutto per il forte legame costruito con il personaggio nel corso degli anni. "Io sono molto legata a Rosa, quindi mi ha spiazzata", ha ammesso Nicoletta, precisando comunque di aver apprezzato la sensibilità con cui la produzione le ha comunicato la decisione.

L'attrice non ha nascosto un certo dispiacere: "Sarei ipocrita a dire che me l'aspettavo. No, non me lo aspettavo minimamente", ha dichiarato, sottolineando però come questo tipo di cambiamenti facciano parte del mestiere dell'attore.

Il rimpianto per il 1968: "Andiamo nel '68 e fate fuori Rosa?"

Secondo Nicoletta Di Bisceglie, l'uscita di scena di Rosa arriva proprio nel momento in cui il personaggio avrebbe potuto esprimere ancora molte potenzialità narrative. "Mi ha spiazzato più che altro per il fatto che andiamo verso il '68 e, a mio parere, Rosa era forse la più sessantottina di tutti", ha spiegato l'attrice. Tanto che la sua prima reazione sarebbe stata piuttosto eloquente: "Ma come? Andiamo nel '68 e fate fuori Rosa?".

Per l'interprete, infatti, la giovane giornalista avrebbe potuto svolgere un ruolo centrale nei temi legati all'emancipazione femminile, alle proteste studentesche e ai cambiamenti sociali destinati a caratterizzare la nuova stagione della soap. Nonostante l'amarezza, Di Bisceglie guarda comunque al futuro con serenità. "Essere mandati via non è mai bello, non sono stata io ad andarmene, non è una mia scelta", ha spiegato con sincerità, aggiungendo però di aver compreso le esigenze autoriali. Resta la soddisfazione per l'affetto ricevuto dai telespettatori: "Vuol dire che è stata tanto amata Rosa, quindi sono contenta, veramente contenta". Un addio che continua a far discutere i fan della soap e che promette di essere uno dei temi più caldi all'avvio della nuova stagione, in partenza il prossimo 7 settembre su Rai 1.