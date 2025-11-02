Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano che nell’appuntamento trasmesso martedì 11 novembre alle ore 16 su Rai 1, Adelaide e Rosa si incontreranno al Circolo, dove la contessa manifesterà tutto il suo disprezzo nei confronti della giornalista. Nel frattempo, Marta chiederà a Umberto di aiutare Enrico, mentre al negozio di moda inizieranno i preparativi per organizzare una serata di beneficenza. Spazio anche alle vicende di Fulvio, che contatterà Giorgio per collaborare con Botteri a realizzare la nuova collezione.

Adelaide e Rosa faccia a faccia al Circolo

La contessa si troverà faccia a faccia con la nuova fidanzata del suo ex compagno. Quando Adelaide vedrà Rosa, l’incontro non sarà certo piacevole per nessuna delle due.

Le anticipazioni dell’episodio de Il Paradiso delle signore rivelano anche un dettaglio interessante su quanto accadrà al Circolo: Adelaide userà un tono sdegnoso nei confronti della giornalista. Non sono ancora chiare le parole esatte che la contessa rivolgerà alla donna che le ha portato via l’amore della sua vita, ma visti i precedenti, è probabile che Adelaide sarà piuttosto dura negli appellativi con cui definirà Rosa. Vale la pena ricordare che, di recente, l’ha già chiamata 'serpe', riferendosi alla relazione con Marcello nata mentre lei era ancora fidanzata con lui.

Marta chiede a Umberto di aiutare Enrico

Nel frattempo, Marta rivolgerà un accorato appello a Umberto, chiedendogli di aiutare Enrico a risolvere il suo problema. Non è ancora chiaro se la giovane Guarnieri intenda ottenere da suo padre il nominativo di qualche medico in grado di aiutare Enrico a recuperare la piena funzionalità della mano, oppure se l’intervento di Umberto sia finalizzato a trovargli una nuova occupazione, considerando i rapporti incrinati e il ricatto del professor Di Meo.

Intanto, a Il Paradiso delle signore inizieranno i preparativi per una serata benefica, organizzata per sostenere le zone colpite dall’alluvione e per lanciare il disco di Marina Valli.

Ci sarà spazio anche per la nuova collezione natalizia, che vedrà Botteri impegnato nella fase di realizzazione.

Lo stilista, però, avrà bisogno della collaborazione di Fulvio, il quale si metterà in contatto con Giorgio Perich per la creazione degli abiti.

Irene, infine, rileggerà la lettera ricevuta da sua zia Sandra e inizierà a riflettere su chi potrebbe essere il marito dei suoi sogni.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha scoperto che Rosa è fidanzata con Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Adelaide ha origliato una conversazione tra Umberto e Odile, scoprendo che il vero motivo del passo indietro di Marcello, che ha annullato il matrimonio, è Rosa. La contessa ha quindi preso le chiavi dell’appartamento di Barbieri e ha aperto lentamente la porta, sorprendendo Rosa e Marcello in atteggiamenti inequivocabili. A quel punto, Adelaide ha scoperto la relazione tra i due, infuriandosi con entrambi e iniziando a meditare vendetta.