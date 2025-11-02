Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 3 al 7 novembre, Adelaide vorrà vendicarsi di Marcello e Rosa: chiederà ad Umberto di allearsi con lei. Inoltre, la città di Firenze sarà colpita da un'alluvione e Mimmo, Agata e Johnny partiranno come volontari per aiutare la popolazione. Enrico, invece, sarà costretto a confessare a Marta i suoi problemi alla mano, mentre Caterina sarà all'oscuro dei trascorsi tra Mario e Roberto.

Roberto e Mario si salutano davanti a Caterina

Adelaide scoprirà la relazione tra Rosa e Marcello e sarà desiderosa di vendetta.

Umberto cercherà di farla ragionare, ma con scarso successo. Intanto, la contessa chiederà espressamente a Roberto di licenziare sia Camilli che Barbieri, perché, a suo dire, non ci sono più le condizioni per i due giovani di lavorare per il Paradiso. Marcello saprà benissimo che la sua ex promessa sposa farà di tutto per fargliela pagare, ma lui vorrà difendere la propria storia d'amore.

Nel frattempo, Roberto e Mario si saluteranno davanti a Caterina, la quale non può nemmeno immaginare i trascorsi personali dei due uomini. In tutto questo, Irene ripenserà ancora alla lettera che le ha scritto sua zia Sandra e, nello stesso tempo, si metterà alla ricerca di una Venere, ma potrà contare sull'aiuto di Johnny.

Di Meo, invece, verrà a conoscenza che Enrico, pur seguendo la sua terapia, non sta rispettando le prescrizioni da lui indicate.

Un'alluvione colpisce la città di Firenze

Alla radio comunicheranno la notizia dell'alluvione di Firenze. Roberto si attiverà per far partire dalla sartoria gli aiuti da inviare agli alluvionati. Agata sarà dispiaciuta per quanto successo e, alla fine, insieme a Mimmo e Johnny, si recherà nel capoluogo toscano per fornire soccorso [VIDEO] alla popolazione. Intanto, al Paradiso giungerà Barbara Musso, che alla fine riuscirà ad ottenere il posto di Venere.

Nel frattempo, Rosa confesserà alle proprie amiche la relazione con Marcello. In tutto questo, Adelaide chiederà ad Umberto di allearsi nel suo piano di vendetta e la donna, favorevole alle dimissioni di Barbieri, si opporrà alla permanenza di Rosa.

Un aiuto insperato alla redazione del Paradiso giungerà da parte di Tancredi.

Enrico, invece, sarà convinto della guarigione alla mano e lo comunicherà a Di Meo. Il dottore Proietti si sottoporrà immediatamente ad una operazione, ma le cose non andranno come sperato: sarà costretto a rivelare a Marta la verità.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Marcello ha confessato a Rosa di avere annullato le sue nozze con Adelaide in quanto è innamorato di lei: i due si sono scambiati un bacio. Inoltre, Johnny ha acquistato il furgone grazie al lavoro in caffetteria. Sandra, invece, ha estinto i debiti della nipote Irene, mentre Mario Oradei ha incontrato Fulvio e gli ha chiesto di poter frequentare Caterina.