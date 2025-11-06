Le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre rivelano che Adelaide continuerà a portare avanti la sua linea di ferro nei confronti dell'ex compagno Marcello Barbieri, intenzionato a rovinarlo e a metterlo nei guai.

Barbieri, dopo le gravissime perdite economiche subite in seguito alla fine della sua relazione con la contessa, si ritroverà a riprendere in mano le redini della sua vita professionale, seppur con fatica.

Intanto Roberto e Mario rischieranno di essere scoperti per la loro relazione passata, a causa di una lettera finita nelle mani di Fulvio Rinaldi.

Adelaide vuole rovinare il suo ex: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 novembre

La contessa continuerà a portare avanti la sua vendetta spietata ai danni di Marcello e Rosa: lo scopo sarà quello di rovinare loro la vita e fare in modo che siano messi alla berlina dal punto di vista professionale.

Adelaide sarà disposta a tutto pur di fargliela pagare all'ex, tanto che Marcello si renderà conto di dover mettersi alla ricerca di un nuovo incarico professionale.

Il giovane Barbieri deciderà di rimettersi in gioco e investire nel settore degli elettrodomestici industriali, anche se la banca gli negherà il prestito di cui avrebbe bisogno per iniziare questa nuova attività professionale.

Roberto e Mario rischiano per la loro relazione passata

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre rivelano che Rosa deciderà di intervenire in difesa del suo compagno e per tale motivo chiederà a Tancredi di poter dare loro una mano, per far sì che riescano ad ottenere il prestito richiesto.

Intanto Fulvio confesserà a Roberto di essere felice del fatto che sua figlia Caterina abbia incontrato e trovato un ragazzo realmente innamorato di lei, ignaro del trascorso che c'è stato tra il ragazzo e Landi.

E, la relazione segreta che c'è stata tra i due, verrà messa in pericolo nel momento in cui Fulvio consegnerà a Roberto una lettera di Mario, con il rischio che Rinaldi possa venire a conoscenza di quello che c'è stato realmente.

La fine della relazione tra Roberto e Mario negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti della soap, Roberto e Mario avevano cercato di viversi la loro storia d'amore lontani da occhi indiscreti, al punto da decidere di andare a convivere insieme a Milano, ma senza destare troppi sospetti.

Alla fine, però, Mario aveva scelto di lasciare Milano per trasferirsi a Roma e intraprendere un nuovo percorso professionale, finendo per dare una clamorosa batosta a Roberto, costretto a dover fare i conti con la fine di questa storia d'amore, provando una grande sofferenza.