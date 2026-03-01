Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 2 al 6 marzo, Cesare litigherà con Irene dopo che Rebecca consegnerà all'uomo la lettera di Zia Sandra, ma potrà contare sulla vicinanza di Johnny. Inoltre Marcello scoprirà che l'azienda di Valeria Craveri è sommersa dai debiti.

Umberto, invece, garantirà il proprio aiuto economico alle famiglie che non potranno sostenere le cure per i loro bambini, mentre Odile si troverà in difficoltà.

Concetta è il nuovo volto del Paradiso Market

Barbara riferirà ad Enrico che le condizioni di salute di Maurizio sono peggiorate.

Il dottore Proietti a questo punto ipotizzerà che i malesseri dei bambini possano essere causati da una intossicazione causata dal contatto con l'acqua o con un terreno contaminato. Intanto Concetta sarà il nuovo volto del Paradiso Market e nel mentre sarà invitata al Circolo per pubblicizzare una lavatrice di ultima generazione.

Nel frattempo i fratelli Marchesi apprenderanno che Umberto ha inviato qualcuno a Londra per indagare sul loro conto e Guarnieri dovrà dare una spiegazione ad Ettore. In tutto questo, Valeria Craveri vorrà proporre al Paradiso una collaborazione per una linea di intimo innovativa, mentre Rebecca entrerà in possesso di una lettera che lega Zia Sandra ad Irene attraverso una promessa di nozze.

Marcello scoprire che l'azienda di Valeria Craveri è piena di debiti

Enrico avrà la conferma che i bambini sono stati contaminati da alcuni metalli pesanti e troverà una cura in Svizzera, che però si rivelerà molto costosa. Umberto però interverrà, garantendo il suo aiuto a chi non potrà sostenere le spese per le cure. Intanto Rebecca porterà la lettera a Cesare, il quale chiederà immediate spiegazioni ad Irene. Quest'ultima parlerà con Rebecca, ma sarà scossa nel profondo e potrà contare sulla vicinanza di Johnny.

Nel frattempo la tensione tra Guarnieri ed Ettore sarà elevata ed Odile si troverà in una spiacevole situazione. In tutto questo, Marcello darà il via libera per l'apertura di un angolo lingerie al Paradiso, ma poco dopo si accorgerà che l'azienda di Valeria Craveri è piena di debiti.

Barbieri chiederà subito spiegazioni alla stilista, la quale gli racconterà i problemi avuti.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, in sartoria è tornata l'ex Venere Valeria Craveri. Inoltre Umberto si è mostrato sempre più sospettoso dei fratelli Marchesi e ha chiesto a Matteo di indagare sul loro conto.

Rebecca, invece, si è attivata per porre fine alla relazione tra Irene e Cesare, mentre Concetta si è rivelata una grande cuoca ed è riuscita ad aiutare Ciro in caffetteria.