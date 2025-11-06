Il 5 novembre Martina De Ioannon ha pubblicato un video che molti fan hanno interpretato come una dedica a Gianmarco Steri, la prima sui social da quando i due si frequentano. Tra i più attenti spettatori di Uomini e donne, però, c'è chi ha ricordato che la canzone che l'ex tronista ha intonato su Instagram è la stessa che cantava nei filmati che registrava con l'ex fidanzato Ciro Solimeno.

Il dettaglio che non sfugge ai fan

L'altra sera Martina si è ripresa in auto mentre cantava la canzone Tutti di Calcutta, in particolare le frasi "quanto silenzio sui tetti, non ti ho detto mai quello che mi fai".

Il video ha conquistato i fan della ragazza, anche perché sarebbe la prima dedica social a Gianmarco.

"La loro canzone, la collana, il cuore e la macchina di Gianmarco. Lei è cotta, innamorata pazza e finalmente tutto è come doveva essere", ha scritto un utente su X dopo aver visto la storia Instagram dell'ex tronista di Uomini e donne.

Chi segue De Ioannon da tempo, però, ci ha tenuto a precisare che questo brano la ragazza lo ha già utilizzato qualche mese fa come sottofondo di un video nel quale baciava Ciro.

"Io non vorrei dire niente, ma...", ha commentato la fan che si è accorta per prima di questa piccola gaffe di Martina.

Le pungenti opinioni degli utenti di X

Sotto al post di X in cui è stato sottolineato che Martina avrebbe dedicato a Gianmarco la stessa canzone che cantava a Ciro quando erano fidanzati, si possono trovare i commenti di chi ha cambiato idea sull'ex tronista di Uomini e donne dopo quello che è successo nell'ultimo periodo.

"Praticamente ha fatto la stessa storia di quando Ciro le regalò la rosa, che ridere", "Un continuo copia e incolla", "Sono tutte convinte e poi viene fuori che fa le stesse cose con tutti", "Questo è il suo modus operandi, ormai è palese", "Che paura che mi fanno queste cose", "Nuovo fidanzato, stesse modalità", "Ma come fanno a shipparla con Gianmarco dopo tutto questo?", "E c'è ancora gente che si fida di lei", si legge sui social in questi giorni.

Il gelo con Gianni Sperti e Tina Cipollari

Di recente si è parlato di Martina anche per come ha reagito alle critiche che ha ricevuto dagli opinionisti di Uomini e donne quando si è confrontata con Ciro in studio.

Al termine della messa in onda della puntata alla quale ha partecipato, l'ex tronista ha smesso di seguire su Instagram sia Gianni Sperti che Tina Cipollari, entrambi "rei" di averla attaccata in modo esagerato davanti alle telecamere.

In quell'occasione, infatti, gli unici che hanno preso le parti di De Ioannon sono stati Gianmarco e soprattutto Maria De Filippi, che ha giustificato la giovane e le sue scelte sentimentali per oltre un'ora e mezza.