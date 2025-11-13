Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 di sabato 15 novembre 2025. La nuova puntata speciale è confermata in daytime anche se, a differenza di sabato scorso, ci sarà una piccola variazione di palinsesto legata sia alla durata che all'orario di inizio.

I nuovi episodi speciali della serie turca che sta appassionando il pubblico italiano saranno trasmessi a partire dalle 14:40 in poi, subito dopo una puntata speciale di Beautiful in prima visione assoluta.

Mediaset cambia la programmazione de La forza di una donna di sabato 15 novembre

Per questo fine settimana, Mediaset cambierà leggermente la programmazione del primo pomeriggio, dato che l'appuntamento con La forza di una donna avrà una durata ridotta nel daytime di sabato 15 novembre.

I nuovi episodi in prima visione assoluta sono confermati su Canale 5 ma, a differenza di quanto è accaduto la scorsa settimana, andranno in onda leggermente ridotti.

L'orario di partenza di sabato scorso, infatti, era sato fissato alle 14:20 circa mentre per questo sabato pomeriggio la soap opera turca andrà in onda a partire dalle 14:40 circa.

La soap opera turca La forza di una donna viene ridotta e sfida il tennis su Rai 2

In questo modo verrà dato maggiore spazio all'appuntamento con Beautiful, la soap opera americana che sarà trasmessa dalle 13:45 alle 14:35 circa.

La soap opera turca, invece, andrà avanti sempre fino alle 16:30 circa per assicurare un buon traino all'appuntamento con Verissimo ma, questa settimana, si ritroverà a dover affrontare una sfida auditel decisamente complicata in daytime.

Su Rai 2, infatti, sono in programma le semifinali valide per gli ATP di Tennis che si stanno svolgendo a Torino: un match che assicurerà ottimi ascolti alla rete, puntando anche al 20-25% di share nel caso in cui fosse prevista la presenza in gara di Sinner.

A dicembre, invece, sono previsti degli appuntamenti speciali con la soap opera anche nel daytime della domenica pomeriggio, per sopperire all'assenza del pomeridiano di Amici 25, in pausa per la sosta natalizia.

Come sta andando la soap opera nel daytime feriale di Canale 5

Intanto, nel daytime feriale, proseguono i buoni ascolti de La forza di una donna malgrado la messa in onda con episodi di brevissima durata, che toccano appena i 15 minuti al giorno.

La media delle puntate trasmesse in questo inizio novembre risulta essere di circa 1,9 milioni di spettatori fissi al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 23 e il 25%, con punte che hanno toccato anche la soglia dei 2,3 milioni di spettatori e oltre il 27% di share in alcuni episodi trasmessi a ottobre su Canale 5.