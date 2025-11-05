Sarp abbraccerà Piril con gratitudine nella puntata de La forza di una donna di lunedì 10 novembre: "Grazie e perdonami per aver dubitato di te", dirà l'uomo.

Le anticipazioni rivelano che Sarp si renderà conto che Piril ha salvato la vita a Bahar e ai bambini avvisandolo del rapimento. L'uomo, inoltre, riconoscerà il grande amore che sua moglie ha dimostrato anteponendo la sua felicità alla gelosia che prova per Bahar. L'abbraccio di Sarp, però, non consolerà Piril che si renderà conto sempre più che il suo cuore ormai appartiene alla prima moglie.

Suat apprenderà che Piril ha spinto Sarp a salvare Bahar e i bambini

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp chiederà a Piril come facesse a sapere che Nezir avrebbe rapito Bahar e i bambini. La donna esiterà, ma alla fine dirà l'ennesima bugia a suo marito: "Qualcuno che lavora a casa di Korkmaz mi ha chiamata". Piril, quindi, non gli dirà che a telefonarle è stata Sirin, ma Sarp capirà subito che la donna sta mentendo. L'uomo dirà a sua moglie che il numero che ha lei non può scoprirlo nessuno e ce l'hanno solo lui, Munir e Suat. Messa alle strette, Piril cambierà versione e racconterà che è stato Munir ad avvertirla di tutto: "Mi ha chiesto di dirtelo". La versione della donna questa volta convincerà Sarp, anche se gli sembrerà un po' strano che l'uomo non si sia rivolto direttamente a lui.

"Forse ha voluto lasciare a te la scelta", dirà Sarp riflettendo sulla vicenda. Nel frattempo, Munir andrà da Suat e gli dirà che a tradirlo non è stata Sirin come pensava: "È stata Piril a dire a Sarp del rapimento di Bahar", spiegherà. Sapendo che è stata la figlia a far saltare tutti i piani, Suat dovrà fare un passo indietro e sarà piuttosto infastidito. L'uomo non potrà fare a meno di pensare che Piril ama Sarp a tal punto da salvare tutta la sua famiglia pur di renderlo felice.

La grave punizione per Azmi

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 10 novembre, Nezir punirà duramente Azmi: "Dovrai uccidere tuo fratello Munir", gli ordinerà. Korkmaz non avrà intenzione di lasciare il suo braccio destro impunito dopo la morte di Yeliz e il fallimento del sequestro.

Nel frattempo, Suat si renderà conto di essere vivo grazie a Piril. L'uomo penserà che se lei non lo avesse avvisato in tempo, lui Bahar e i bambini sarebbero nelle mani di Nezir. Sarp sarà commosso dalla generosità di Piril e la abbraccerà: "Grazie e perdonami per aver dubitato di te". L'uomo riconoscerà che sua moglie è sempre stata una bella persona, ma a Piril questo non basterà. La donna, infatti, si renderà conto ogni giorno di più che il cuore di Sarp appartiene a Bahar.

Piril è stata contattata da Sirin

Nelle puntate precedenti, Piril ha ricevuto una telefonata da Sirin che in preda al panico le ha detto che quella notte Nezir avrebbe rapito Bahar e i bambini. La ragazza aveva appreso questa informazione da Suat e a metterle così tanta preoccupazione addosso non è stata certo la vita di Bahar.

Sirin, infatti, aveva appena saputo che sua madre Hatice stava dormendo da sua sorella e per questo si è allarmata. La ragazza ha provato inutilmente a contattare Suat e quando si è sentita persa ha chiamato Piril, l'unica che con l'aiuto di Sarp avrebbe potuto fermare il sequestro. La donna è andata subito da suo marito per dirgli che Nezir stava per rapire Bahar e i bambini e Sarp è corso al quartiere per salvarli.