La notte nel cuore prosegue domenica 16 novembre in prima serata su Canale 5 con la messa in onda di due nuovi episodi in prima visione assoluta che si preannunciano densi di colpi di scena.

Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che tra Harika e Sevilay ci sarà un acceso diverbio.

Intanto Halil deciderà di andare a parlare con Tahsin e Cihan, per far chiarezza sulla presunta violenza ai danni di Sumru.

Harika punzecchia Sevilay: anticipazioni La notte nel cuore del 16 novembre

Harika si ritroverà ad assistere a una scena che le farà sorgere un po' di dubbi: la donna noterà la presenza di Sevilay al bancomat mentre preleva una somma decisamente cospicua di denaro.

A quel punto inizieremo a pensare che Cihan possa versarle mensilmente un vero e proprio stipendio e non perderà occasione per punzecchiare la donna con delle parole al vetriolo, che porteranno a un accesa discussione.

Nel frattempo Halil si presenterà da Tahsin per raccontare la sua versione dei fatti e fare chiarezza su quanto è stato raccontato da Sumru.

Halil incastra Sumru nella prossima puntata del 16/11

Le anticipazioni della nuova puntata de La notte nel cuore di domenica 16 novembre rivelano che l'uomo raggiungerà Tahsin e Cihan in hotel per fare chiarezza sui fatti e confesserà di non essere mai stato violento nei confronti di Sumru, così come la donna ha fatto credere a tutti.

Halil respingerà ogni accusa di violenza da parte della donna, ribadendo a chiare lettere di non averle mai sfiorato neppure un capello, aggiungendo che la storia della violenza sarebbe soltanto una menzogna architettata a tavolino per metterlo nei guai.

La confessione dell'uomo lascerà interdetti Tahsin e Cihan, i quali decideranno di andare fino in fondo per cercare di scoprire come sono andate davvero le cose.

Si avvicina il gran finale della soap La notte nel cuore su Canale 5

In attesa di questi nuovi episodi della soap opera, si avvicina anche il finale de La notte nel cuore che andrà in onda entro i primi mesi del 2026 su Canale 5.

Con la scelta di puntare sui raddoppi settimanali, Mediaset ha dato un'ampia accelerata alla messa in onda degli episodi conclusivi della serie turca, la quale però sta registrando ottimi ascolti, tali da tenere testa alle proposte inedite trasmesse nel prime time della domenica e del martedì di Rai 1.

E, visto il gran successo di ascolti registrato dalla soap incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay, si è già deciso di puntare sulla messa in onda di nuove serie turche che andranno in onda nel corso della stagione televisiva invernale 2026 sulla rete ammiraglia del Biscione.

Nuovi titoli, per il momento ancora top secret, terranno compagnia al pubblico sia nel prime time del venerdì che in quello della domenica, al termine dell'altra Ruota della fortuna di Gerry Scotti.