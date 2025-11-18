Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esat verrà riportato a casa in manette e messo ai domiciliari dopo aver inscenato il sequestro di Esma ed essersi intascato un milione di dollari. Gli agenti gli applicheranno la cavigliera elettronica spiegandogli che potrà muoversi solo entro cinque metri dal perimetro della casa. Al suo rientro troverà Harika e Nihayet pronte ad accusarlo, mentre Esma crollerà e Cihan gli dirà in faccia: "Così non farai danni".

La cavigliera elettronica e la verità scomoda che attende Esat al suo rientro a casa

Dopo essere stato arrestato per aver inscenato il sequestro di Esma e aver truffato la sua famiglia, estorcendo un milione di dollari, Esat verrà messo ai domiciliari.

Verrà accompagnato a casa dalla polizia e da Cihan. Appena entreranno, gli agenti gli spiegheranno il funzionamento della detenzione domiciliare con cavigliera elettronica. Uno di loro gli dirà con tono formale: "Signor Esat, ora le darò alcune informazioni sulla cavigliera. La procura ha stabilito che potrà muoversi solo all’interno della sua abitazione e nel giardino, senza però superare i cinque metri dal perimetro. Se dovesse oltrepassare questa zona, il dispositivo inizierà a suonare". Poi aggiungerà: "Il mio consiglio è di restare sempre all’interno del raggio consentito. Non violi le condizioni, perché la procura potrà revocare la misura in qualsiasi momento".

Esat annuirà nervosamente: "Va bene, grazie.

Davvero, grazie di tutto".

Harika e Nihayet lo travolgeranno: l’umiliazione pubblica e le accuse che non potrà evitare

Poco dopo Harika lo fisserà con incredulità. "Accidenti, Esat, non avrei mai pensato di vederti ridotto così", dirà scuotendo la testa. Poi interverrà Nihayet, che con rabbia e delusione aggiungerà: "Come hai potuto fare certe cose? Come sei arrivato a questo punto? E quest’ultima è davvero imperdonabile. Come ti è saltato in mente di far rapire tua moglie per una finta richiesta di riscatto?".

Esat, però, vorrà innanzitutto spiegarsi con Esma, la vittima del suo folle piano: proverà a difendersi, respingendo ogni accusa. "Esma, non è come pensi. Cihan mi ha tagliato lo stipendio, ok?

Quei tre spiccioli non mi bastavano e ho provato a tornare alla mia vecchia vita. Non ci sono riuscito, come sempre. Ho rovinato tutto io".

Esma crollerà, Cihan lo affronterà: per Esat l’eredità diventerà un miraggio lontano

Esma resterà in silenzio per un attimo e poi scapperà nella sua stanza. Intanto ci penserà Cihan a fare il punto della situazione. Lo guarderà con un’espressione che mescola pietà e disprezzo: "Esat, davvero pensi che qualcuno ti creda? Aspetti ancora l’eredità di nostro padre, vero? Te lo dico chiaramente: quell’eredità la aspetterai a lungo". Si avvicinerà alla porta, e prima di andarsene gli lancerà l’ultima frecciatina: "E ora resta pure a casa ad aspettare. Tanto con quella cavigliera non andrai da nessuna parte e non potrai fare danni".