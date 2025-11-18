Sarp e Arif arriveranno alle mani nella puntata de La forza di una donna in onda martedì 25 novembre: "Ti tolgo la vita", si urleranno a vicenda.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar, Doruk e Nisan saranno pronti a fuggire con Arif, ma Sarp li fermerà. Per i bambini sono stati momenti terribili perché, oltre alle urla del loro papà hanno dovuto assistere all'arrivo degli uomini armati. Bahar, per il bene dei figli, ha dovuto fare un passo indietro e ha salutato Arif, tornando allo chalet, a malincuore.

Fuga fallita per Bahar e i bambini

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar sveglierà i bambini in piena notte, pronta a fuggire dallo chalet.

Ad aspettare la donna ci sarà Arif, avvertito poco prima attraverso un messaggio da Bahar. Sarp si troverà sul divano e sembrerà non accorgersi di nulla quando Doruk, Nisan e la loro mamma usciranno dalla porta di servizio. Una volta fuori, Bahar e i bambini correranno incontro ad Arif e alla libertà, ma saranno costretti a fermarsi poco prima di salire in macchina. Un colpo di scena spezzerà i sogni di Bahar e dei piccoli protagonisti de La forza di una donna. Sarp, infatti, urlerà il nome di sua moglie costringendola a fermarsi. Dietro di lui ci sarà un gruppo di uomini armati pronti a fare fuoco. La donna temerà per la vita dei suoi figli, soprattutto quando Sarp prenderà in braccio Doruk e lo consegnerà a uno dei suoi collaboratori.

Successivamente, l'uomo farà lo stesso con Nisan che sarà terrorizzata per tutta la situazione. Vedere Bahar disperata e i bambini in lacrime farà infuriare Arif che sarà pronto ad affrontare Sarp nonostante l'esercito addestrato per difenderlo. Il marito di Bahar urlerà contro il suo rivale: "Chi ti credi di essere?" gli dirà, "Ti tolgo la vita". Arif non esiterà a rispondere per le rime: "Lo faresti fare ai tuoi uomini, come hai fatto con Yeliz". I due arriveranno inevitabilmente alle mani, ma Bahar li separerà, implorandoli di fermarsi.

Il saluto di Bahar e Arif farà infuriare Sarp

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 25 novembre, Sarp continuerà ad urlare che non ha ucciso Yeliz.

Arif assicurerà a Bahar che penserà lui a difenderla e le chiederà di portare via i bambini. Sarp diventerà ancora più furioso vedendo che il suo rivale si comporta in modo così protettivo con Bahar e la sua famiglia. "Quale famiglia?" chiederà Arif, "Quella che hai lasciato per inseguire una donna ricca?". Sarp dirà a Bahar che se vuole può andare via, ma i bambini resteranno con lui. La donna non potrà mai lasciare i suoi figli e per questo chiederà ad Arif di non preoccuparsi. "Non ti lascio", dirà lui facendo perdere ancora la pazienza a Sarp che non sopporterà la grande confidenza che trasparirà tra lui e Bahar. Quest'ultima accompagnerà Arif alla macchina e gli dirà che lei tornerà dai bambini, chiedendogli di non preoccuparsi.

Ancora fuori di sé, Sarp intimerà a Arif di non chiamare la polizia, minacciandolo con la vita di Bahar: "Tutti si faranno male, tutti". L'uomo andrà via e Sarp afferrerà Bahar con un braccio: "Avevi intenzione di scappare", le dirà in modo aggressivo. La donna entrerà nello chalet disgustata da Sarp che sarà disperato all'idea di aver perso la sua fiducia.

La telefonata di Bahar ad Arif ne La forza di una donna

Nelle puntate precedenti, Bahar ha scoperto che Yeliz ha perso la vita e ha accusato Sarp di tutto. La donna, in preda alla disperazione, ha telefonato ad Arif: "Portami via da qui", gli ha chiesto. L'uomo non si è fatto attendere ed è corso allo chalet a prendere la sua amata per portarla al cimitero da Yeliz.

Bahar ha dato il suo ultimo saluto all'amica e ha riabbracciato anche Hatice e Enver, con la promessa di tornare presto. Una volta in macchina, mentre tornava allo chalet, Bahar ha pianificato la sua fuga con Arif. Entrambi hanno deciso che una volta liberi da Sarp avrebbero chiamato la polizia e spiegato tutta la vicenda. Nel frattempo, i bambini hanno capito che la famiglia che sognavano in realtà non esiste. Nel loro padre non hanno visto quella figura che si aspettavano, soprattutto dopo la notizia della perdita di Yeliz. Sarp ha dimostrato poco tatto nei loro confronti, invitandoli a giocare quando loro stavano soffrendo per il grave lutto.