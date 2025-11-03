Angela metterà in guardia Curro e gli rivelerà che Cruz e suo padre stanno combinando il suo matrimonio nelle puntate de La Promessa dal 10 al 16 novembre.

Le anticipazioni rivelano che la ragazza intercetterà un telegramma di Lorenzo, rivelando il piano alle spalle di Curro. Nel frattempo, Maria temerà di essere posseduta da un demone che non le permette di dimenticare don Samuel. Ramona arriverà al palazzo per far visita a Jana e le confermerà che gli oggetti nella stanza segreta erano di Dolores. Infine, Petra soffrirà per la distanza tra lei e Santos, dovuta al ritorno di Ana.

La crisi di Cruz e Alonso farà soffrire la servitù

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che al palazzo la crisi economica sarà sempre più preoccupante, soprattutto per la servitù. In cucina, il cibo scarseggerà e Maria incoraggerà i suoi colleghi ad andare avanti con fiducia, nonostante il freddo e la fame che patiranno. Nel frattempo, Cruz continuerà a tramare alle spalle di Curro con Lorenzo. Lo scopo della marchesa sarà far sposare il ragazzo con una delle figlie dei duchi e si terrà in contatto con il capitano attraverso dei telegrammi. Angela intercetterà uno dei messaggi e avrà la certezza del piano di Cruz. A quel punto, la ragazza parlerà con Curro per metterlo in guardia dal destino che la sua famiglia ha deciso per lui.

La marchesa procederà anche con il suo piano di convincere Martina a vendere i terreni e la sua insistenza infastidirà Alonso. Il marchese discuterà con sua moglie, che pur di raggiungere i suoi obiettivi sarà pronta a ingannare sua nipote. Cruz farà un passo indietro, ma spiegherà a suo marito che forse Jacopo potrebbe aiutarli. Leocadia continuerà a fare il doppio gioco con Jana e Cruz, seminando zizzania tra loro. I piani della donna procederanno a gonfie vele, tanto che tra Jana e la marchesa ci sarà l'ennesimo litigio.

La grande paura di Maria e la confidenza di Catalina

Nelle puntate de La Promessa dal 10 al 16 novembre, Maria non potrà trattenere i suoi sentimenti per don Samuel. Si sentirà così mortificata che inizierà a convincersi che un demone si sia impossessato di lei.

Maria confiderà i suoi sentimenti a Catalina, che, fidandosi della cameriera, ammetterà di provare ancora amore per Adriano. Ci saranno importanti novità anche per l'indagine che Jana e Curro porteranno avanti sul loro passato. Il ragazzo avrà un'idea per arrivare alla verità sulla stanza segreta: rivolgersi a Ramona. Curro si recherà al villaggio dalla donna e le chiederà di seguirlo al palazzo per fare visita a Jana che vorrebbe tanto vederla. La donna sarà molto titubante, ma alla fine si lascerà convincere e confermerà a Jana che gli oggetti della stanza segreta appartenevano a Dolores. Infine, Petra soffrirà molto per il distacco di Curro che da quando ha ritrovato sua madre non ha più con lei il legame stretto che aveva un tempo.

Lorenzo ha uno scopo ben preciso: La Promessa

Nelle puntate precedenti, Lorenzo ha lasciato il palazzo per provare a combinare il matrimonio di Curro e la duchessa, all'insaputa della ragazza. Il Capitano non sta facendo un favore a Cruz per risolvere la crisi finanziaria, perché ha ben chiaro il suo tornaconto. La marchesa, infatti, in cambio delle nozze ha promesso a Lorenzo una parte della tenuta. Nel frattempo, Curro ha obbedito a sua zia e ha provato ad avvicinarsi ad Angela solo per convincerla a riprendere gli studi. La reazione della ragazza è stata pessima e ha chiesto a Curro di non intromettersi nella sua vita, sottolineando che tra loro non c'è neanche un'amicizia.