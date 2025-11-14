La Promessa prosegue la propria messa in onda su Rete 4 anche dal 15 al 22 novembre. Jana continuerà a fare delle scoperte inattese riguardo al proprio passato, intanto la tensione sale tra Cruz e Angela per questioni familiari e sentimentali. Samuel, nel frattempo, fa una confessione a Maria che potrebbe cambiare le loro vite.

Jana e la scoperta della stanza segreta

Dopo un toccante incontro, Jana mostra a Ramona alcuni oggetti trovati in una camera segreta. Ramona conferma che appartenevano a Dolores, la madre di Jana, suscitando in lei una serie di emozioni contrastanti.

La scoperta di una macchia di sangue sul tappeto lascia Jana e Curro a interrogarsi su chi possa appartenere. Nonostante tutto, Jana cerca di mantenere la calma e di approfondire le sue ricerche, determinata a svelare i segreti del passato.

Intrighi e tensioni tra Cruz e Angela

Cruz, infastidita dalla presenza di Ramona, tenta di impedire a Jana di ricevere la donna al palazzo. Nel frattempo Angela riesce finalmente a parlare con Curro, mettendolo in guardia sui piani della famiglia per combinargli un matrimonio. Tuttavia Curro sembra restio a credere alle sue parole.

La situazione si complica ulteriormente con l'arrivo di Jacobo, che sconvolge Martina e mette tutti in allerta. Angela si trova così a doversi muovere tra le macchinazioni di Cruz e le proprie preoccupazioni per il futuro di Curro.

Samuel confessa la verità a Maria

Samuel decide di confessare a Maria una verità inaspettata: è il figlio del duca di Windsorheim. Maria, inizialmente scettica, si trova ad affrontare questa rivelazione che potrebbe cambiare il corso della loro relazione.

Nel frattempo, il rapporto tra Pia, Petra e Candela si complica ulteriormente a causa delle tensioni riguardo a Santos. Mentre Lope cerca di gestire la situazione tra servitù e signori, Samuel continua a cercare un modo per avvicinarsi a Maria, sperando che la sua sincerità possa riavvicinarli.

Nella puntata precedente di La Promessa

Nella puntata precedente di La Promessa, andata in onda venerdì 14 novembre, la tensione tra Cruz e Petra è aumentata con la scoperta della visita di Ramona, mentre la servitù ha continuato a lottare contro la fame.

Maria ha cercato di incoraggiare tutti, mentre Angela ha finalmente avvertito Curro riguardo al matrimonio combinato dalla sua famiglia. Santos ha nutrito speranze di riconciliazione tra i suoi genitori, e Samuel ha continuato a guadagnarsi la simpatia di Maria, allontanando i sospetti di una possessione demoniaca.