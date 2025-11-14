Mualla farà rapire Tarik per conto di Guzide e lo costringerà a dire la verità sul figlio nelle prossime puntate di Tradimento: "Tuo figlio è deceduto", dirà in lacrime Yenersoy pur di evitare le torture.

Le anticipazioni rivelano che Guzide e Nazan proveranno a far parlare Tarik dopo aver scoperto che è stato lui a scambiare Oylum con il loro figlio. Le due donne, però, non riusciranno nel loro intento e Yenersoy scapperà via. A quel punto Guzide chiederà l'aiuto di Mualla che correrà da lei e sarà disposta a tutto pur di aiutarla e darle le risposte che cerca.

Guzide e Nazan metteranno alle strette Tarik ma lui non parlerà

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che presto per Tarik arriveranno guai seri. Guzide scoprirà che suo figlio è nato disabile e suo marito lo ha scambiato con Oylum, la bambina nata dalla relazione extraconiugale del medico. Per la donna sarà una notizia straziante e subito dopo la visita al dottor Lutfy scoppierà in lacrime tra le braccia di Nazan. Quando tornerà a casa, però, Guzide farà finta di niente e dirà che Lutfi non ricordava niente del giorno del parto. Per Yenersoy sarà una grande rassicurazione, ma pochi minuti dopo riceverà un messaggio che lo farà tremare. "Se non vuoi che tua moglie scopra che hai sostituito il figlio disabile vai all'indirizzo indicato".

Tarik si farà pallido e in preda all'agitazione saluterà sua moglie dicendo che un cliente ha bisogno di lui. Yenersoy andrà all'indirizzo indicato, un locale sul fiume, e poco dopo arriverà il suo ricattatore. Quest'ultimo dirà a Tarik di essere il genero di Lutfi e di sapere che ha sostituito i bambini. L'uomo chiederà subito i soldi a Yenersoy che pur di liberarsene lo pagherà in cambio del suo silenzio. A quel punto arriveranno Guzide e Nazan che, certe di aver incastrato Tarik per l'ennesimo tradimento, gli chiederanno dov'è suo figlio. La reazione di Yenersoy sarà deludente perché, pur avendo asdcoltato la registrazione che prova la sostituzione dei bambini, negherà tutto e andrà via. A quel punto ci sarà una grande svolta in Tradimento: Guzide andrà dal giudice, ma poco dopo si rivolgerà anche a Mualla.

Svolta a Tradimento: il rapimento di Tarik e l'amara confessione

Nelle prossime puntate di Tradimento, le incomprensioni tra Mualla e Guzide saranno un ricordo lontano. Le due donne uniranno le loro forze per fare giustizia contro Tarik. La suocera di Oylum correrà in aiuto di Guzide che le spiegherà tutto: "Tarik ha sostituito mio figlio il giorno della nascita". La donna racconterà che il bambino era nato disabile e suo marito non lo ha voluto. Mualla sarà sconvolta e Guzide implorerà il suo aiuto per far parlare Tarik, certa che l'uomo non confesserebbe neanche con la polizia. La suocera di Oylum non sarà più la stessa delle prime puntate di Tradimento. La donna rassicurerà Guzide: "Tarik parlerà, hai la mia parola".

Mualla tornerà a casa e ordinerà a Celal di occuparsi di Yenersoy al più presto. L'uomo radunerà la sua squadra e andrà a prendere Tarik da casa, lo incappuccerà e lo porterà in un posto sconosciuto. Mualla avvertirà Guzide e le darà appuntamento al luogo del sequestro per fare a suo marito tutte le domande che vuole. Celal inizierà l'interrogatorio dopo aver legato Tarik, minacciando di torturarlo, ma lui non parlerà. Poco dopo arriverà Mualla che ordinerà al suo uomo di seppellire Yenersoy se non dirà nulla su suo figlio. A quel punto Tarik vedrà arrivare anche Guzide: "Ci hai fatti impazzire tutti", dirà la donna in lacrime, "Dov'è mio figlio?". Mualla darà il via alle torture e Tarik scoppierà a piangere: "Tuo figlio è morto", dirà, "Avevo un cliente a Esmeli, un contadino, l'ho dato a lui".

Yenersoy continuerà il suo racconto: "Poi si ammalò e morì". La verità sarà un altro insopportabile dolore per Guzide, ma almeno non vivrà più nel tormento dell'incertezza.

Tarik ha mentito a tutti da sempre

Sin dalle prime puntate di Tradimento, Tarik Yenersoy è stato presentato come un bugiardo. L'uomo ha portato avanti due matrimoni e due famiglie per anni, fino a quando non è stato scoperto da Guzide che ha fatto crollare la sua doppia vita. Le bugie di Tarik, però, non sono finite qui: l'uomo perfetto che Guzide credeva di aver sposato trent'anni prima, in realtà si è rivelato un imbroglione senza scrupoli. La guerra tra marito e moglie è andata avanti per mesi, ma ad un certo punto le loro vite sono state sconvolte da una notizia inaspettata su cui si sono concentrate le trame di Tradimento: Oylum non è la loro figlia naturale.

Da quel momento in poi, Guzide e Tarik si sono messi alla ricerca del figlio naturale, pensando ad uno scambio di culla per errore il giorno del parto. I cinque bambini nati lo stesso giorno di Oylum, sono stati trovati, ma nessuno di loro è risultato compatibile con il Dna di Guzide e Tarik. Quest'ultimo ha mentito per tutto il tempo, fingendo di cercare suo figlio, ma in realtà ha sempre saputo la verità perché è stato proprio lui l'artefice di tutto.