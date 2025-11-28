Le puntate di Un posto al sole, in onda dal 1° al 5 dicembre, segneranno il ritorno di Chiara Petrone a Napoli. La giovane imprenditrice, resasi conto dell'inaffidabilità di Gennaro, deciderà di affidare a Filippo Sartori un incarico di grande responsabilità, chiedendogli di rappresentarla in tutto e per tutto all'interno dei Cantieri.

Per il manager sarà un ritorno carico di significato: dopo anni di assenza tornerà infatti a ricoprire quel ruolo che aveva promesso di lasciare per sempre. Stavolta però le circostanze saranno diverse e Filippo non potrà tirarsi indietro.

Accetterà per aiutare Chiara, ma soprattutto per tendere una mano a suo padre Roberto, impegnato in una battaglia sempre più serrata contro Gennaro Gagliotti.

Marina e Roberto affrontano le conseguenze dello scontro con Gennaro

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina e Roberto elaboreranno una strategia per estromettere Gagliotti dai Cantieri, ma Gennaro risponderà con una contromossa sorprendentemente astuta. Ferri scoprirà così che il suo avversario non ha ancora esaurito le risorse e spingerà la moglie a prendere una decisione difficile. L'esito però potrebbe rivelarsi deludente e i due dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni sia sul piano professionale che familiare.

Nel frattempo, Chiara Petrone, tornata a Napoli, dimostrerà di avere cambiato posizione e non si mostrerà più accomodante verso Gennaro Gagliotti.

Chiara Petrone affida un ruolo delicato a Filippo

Chiara continuerà a non fidarsi di Ferri, ma si renderà conto di non poter contare nemmeno su Gennaro. Deciderà così di affidare la gestione dei Cantieri a Filippo, una scelta dura per Gagliotti, che si ritroverà ancora una volta in minoranza.

Filippo accetterà senza esitazione, deciso ad aiutare Chiara e suo padre. Parteciperà così alla sua prima riunione ufficiale con l’incarico di controllare l’operato di Gennaro, il quale non resterà fermo e cercherà di portarlo dalla sua parte, ma con scarso successo.

Intanto, Alice e Vinicio sembreranno aver ritrovato la loro sintonia, mentre Marina affronterà una profonda crisi a causa di quanto accaduto con la nipote.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 1° al 5 dicembre: Eduardo si avvicina a Stella, Raffaele pronto all'addio

Bice, decisa a riprendersi ciò che le ha sottratto Petrone, convincerà Cotugno a cederle il denaro necessario per portare avanti il suo piano.

Eduardo, abbattuto per le difficoltà economiche e l'impossibilità di trovare lavoro a Napoli, incontrerà Stella, avvicinandosi "pericolosamente" a lei.

Renato e Otello proveranno a convincere Raffaele a non andare in pensione. Ma l'uomo, ormai determinato a lasciare il suo posto, non cambierà idea e deciderà di allestire il suo ultimo presepe come regalo di addio per i suoi condomini.