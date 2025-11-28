In occasione del “Thanksgiving Day” organizzato dalla produzione del Grande Fratello, i concorrenti hanno scritto dei bigliettini per ringraziare una persona a loro scelta. Anita Mazzotta ha deciso di rivolgere il suo pensiero a Benedetta e Omer, scelta che ha provocato la reazione stizzita del fidanzato, Jonas Pepe. Durante il confronto tra i due, Anita ha ribadito: “Non è un problema mio”.

I ringraziamenti di Anita

Durante la cena del Thanksgiving Day, i concorrenti hanno scritto un bigliettino per ringraziare una persona a loro scelta. Quando è arrivato il momento di Jonas, il ragazzo ha rivolto il suo pensiero ad Anita: “È una donna che stimo e credo sia un requisito importante per intraprendere una relazione”.

Anita, però, non ha ricambiato il gesto. Nel suo messaggio ha spiegato: “Il mio grazie poteva essere scontato, ma invece va a Benedetta perché mi trasmetti spensieratezza e complicità”. La concorrente ha poi voluto ringraziare anche Omer: “Mi fai sempre sentire protetta, anche quando sono giù di morale”.

Il confronto tra Anita e Jonas

I mancati ringraziamenti di Anita sono stati un duro colpo per Jonas. Poco dopo la cena, i due fidanzati si sono ritagliati un momento di calma per chiarire quanto accaduto. Jonas ha confessato di essersi aspettato un ringraziamento pubblico e di aver vissuto come un vero tradimento l’apprezzamento espresso da Anita nei confronti di Omer. “Perché hai detto che lui è protettivo?

Perché io non lo sono?”, ha chiesto con evidente disagio.

Anita ha ribattuto senza esitazioni: “Se ti stai basando su quello che ho detto a Omer solo per un tuo ego personale, visto che tra te e lui non c’è feeling, non è un problema mio”.

Nonostante la spiegazione, Jonas è apparso ancora infastidito: “Tu sai com’è fatto un uomo”, ha insistito. Ma la risposta di Anita è stata netta: “Non c’entra nulla”.

ma alla fine la bomba l’ha sganciata contro il suo fidanzato 💜 (servito)#grandefratello pic.twitter.com/5KFEpHjmiy — J (@nontisento) November 27, 2025

La reazione degli utenti del web

Lo screzio tra Anita e Jonas si è risolto in pochi istanti, ma su X molti utenti hanno voluto dire la loro sull’accaduto.

Un telespettatore ha scritto: “Mi dispiace, ma Jonas non ha tutti i torti se vede che la fidanzata elogia il suo nemico”. Un altro ha commentato: “Anita alla fine ha tirato fuori quello che aveva dentro e l’ha fatto contro il suo fidanzato”.

C’è anche chi ha ironizzato: “Aiuto, il drama del Giorno del Ringraziamento tra i Jonita ci mancava”. Un utente ha avanzato un’ipotesi sulle dinamiche del gioco: “Secondo me il bigliettino di Anita è stato suggerito in confessionale per smuovere un po’ la situazione nella casa”.

Infine, qualcuno ha preso le parti della ragazza: “Lei pensava di fare una cosa carina nel ringraziare Benedetta, quindi non capisco perché Jonas si sia risentito in quel modo”.