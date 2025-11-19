Gran parte della puntata di Uomini e donne del 19 novembre è stata dedicata a Mario Lenti e ai suoi controversi rapporti con le dame che ha frequentato in passato. Gemma Galgani si è resa protagonista di un gesto che non è piaciuto a molti spettatori: mentre il cavaliere rispondeva alle sue critiche, la dama si è alzata ed è andata a tappargli la bocca con un cerotto/nastro.

La sfuriata di Gemma davanti alle telecamere

Il 18 novembre il pubblico di Canale 5 ha assistito ad un ballo di riappacificazione tra Gemma e Mario, ma neppure 24 ore dopo la situazione è precipitata.

La puntata di Uomini e donne che è andata in onda questo mercoledì, infatti, ha aggiornato i fan sulla furiosa reazione che ha avuto Galgani quando ha saputo che Lenti si era riavvicinato a Cinzia.

Dopo aver definito "medusa" la collega di parterre, la dama si è scagliata contro il cavaliere urlandogli: "Ieri mi hai rimbambita, ma ora mi sono svegliata e ti dico che sei penoso. Ti devi vergognare. Mi fai pena. Io non ti voglio più né vedere né sentire".

In preda all'ira, poi, Gemma si è alzata dalla sua sedia, ha raggiunto Mario dall'altra parte dello studio e gli ha tappato la bocca con un cerotto (o un nastro, non si è visto bene nell'inquadratura).

Le offese di Gemma e la chiusura definitiva

Mario non ha reagito al gesto di Gemma, anzi è rimasto in silenzio anche quando lei ha continuato ad attaccarlo urlandogli contro per diversi minuti.

"Hai la testa bacata e tratti male le donne. Sei un cafone. Purtroppo sono stata folgorata dalla tua faccia da schiaffi, ma ora mi sono svegliata. Per me è finita, ma stavolta per sempre. Basta", ha tuonato ancora la dama di Uomini e donne nel corso della puntata che è stata trasmessa in tv mercoledì 19 novembre.

Le critiche degli utenti di X

Il comportamento che Gemma ha avuto nella puntata del 19 novembre, non è piaciuto a molti spettatori di Uomini e donne.

Le urla di Galgani e il gesto che ha fatto per tappare la bocca a Mario, sono stati bocciati dalla maggior parte dei fan che commentano il programma sui social.

"Anche meno eh", "Se un altro avesse fatto questa cosa, apriti cielo", "Ma come si è permessa?", "Cinzia e Mario sono falsi e l'abbiamo capito tutti, ma Gemma con quel gesto è stata veramente pessima", "Ma quando la cacciano questa qui?", "La solita incivile", "Ma la conduttrice e gli opinionisti non hanno nulla da dire su questo atteggiamento?", si legge su X in queste ore.

Nelle prossime puntate, però, la situazione tra Gemma e Mario si ribalterà un'altra volta: la dama si mostrerà infastidita quando il cavaliere dichiarerà un interesse per Barbara, e questo porterà tutti a pensare che proverebbe ancora qualcosa per lui.