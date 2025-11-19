Adriano riceverà una sorpresa inaspettata da Lisandro nelle prossime puntate de La Promessa: "Diventerai Conte", gli dirà il duca de Carvajal, grato per avergli salvato la vita.

Le anticipazioni rivelano che Catalina e Adriano si sposeranno in segreto e staranno attenti a non creare l'ennesimo scandalo. L'arrivo del duca Lisandro, amico del re, farà temere il peggio ma le cose andranno molto diversamente. Durante il battesimo dei gemelli, infatti, Adriano salverà il duca da un proiettile e questo gli farà cambiare idea sul ragazzo. Lisandro non si limiterà a ringraziare il marito di Catalina, ma avrà per lui e sua moglie un titolo che permetterà loro di entrare in società senza più nascondersi.

L'arrivo di Lisandro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto la vita di Catalina cambierà radicalmente. La donna darà alla luce i due gemelli e rivelerà ad Alonso che il padre dei suoi figli è Adriano. Per il marchese non sarà una grande sorpresa, ma accettare le nozze sarà un po' complicato. Pur non volendo osteggiare sua figlia, Alonso sarà costretto a chiederle di sposarsi in segreto. Il re, infatti, metterà in discussione il marchesato per gli scandali che colpiranno i De Lujan: l'arresto di Cruz per l'omicidio di Jana e la scoperta della vera paternità di Curro. Leocadia suggerirà ad Alonso di far sposare Catalina e Adriano al palazzo, con una cerimonia intima e così sarà.

L'amica di Cruz guadagnerà sempre più potere all'interno de La Promessa e di fatto sarà lei a prendere le decisioni e avere l'ultima parola su tutto. Per completare il suo piano di prendere tutto quello che apparteneva a Cruz, Leocadia farà arrivare al palazzo Lisandro, il duca de Carvajal. La donna sarà certa che il suo amico saprà trovare in famiglia qualcosa da ridire e, visto che è molto vicino al re, mettere in difficolta Alonso. Lisandro scoprirà in breve tempo che il padre dei gemelli è un mezzadro e renderà ad Adriano la vita impossibile. All'improvviso, però, tutto cambierà e Leocadia non potrà fare altro che incassare la prima sconfitta. Tutto avrà inizio durante la cerimonia di battesimo dei due bambini: Eugenia irromperà con un'arma e seminerà il panico tra gli invitati.

La donna, completamente fuori di sé, farà fuoco contro Lisandro e Adriano gli farà da scudo, salvandogli la vita.

Adriano e Catalina saranno al settimo cielo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lisandro non potrà ignorare il gesto eroico di Adriano che nonostante le sue offese lo ha salvato dal proiettile. Il mezzadro se la caverà con una ferita al braccio, ma non sarà niente di preoccupante. Il duca De Carvajal non si limiterà a ringraziare Adriano, ma per lui avrà una grandissima sorpresa in serbo. Una volta riunita tutta la famiglia nel salone de La Promessa, Lisandro riconoscerà i meriti del ragazzo: "Ti devo la vita", dirà al mezzadro che minimizzerà dicendo di aver fatto solo il suo dovere.

"Ho scritto a sua maestà e ho chiesto per te e Catalina il titolo di Conti di Garcia e Lujan", dirà Lisandro lasciando tutti senza parole, "Sarai un Conte". Per Adriano e sua moglie sarà una gioia immensa, ma Leocadia non apprezzerà affatto l'iniziativa del suo amico. Quando saranno da soli, la donna rimprovererà Lisandro che la rimetterà subito al suo posto, umiliandola. Il duca ricorderà a Leocadia che nessuno può permettersi di sindacare sulle sue decisioni, tantomeno lei.

Catalina aspetta i due gemelli ed è quasi al termine della gravidanza

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Catalina è quasi alla fine della sua gravidanza. La ragazza è ormai convinta di crescere i due gemelli da sola, anche se ha confidato a Maria di amare ancora Adriano, il padre dei suoi figli.

Il mezzadro non si trova a Lujan e non ha idea di come stia andando la vita di Catalina. Adriano pensa che la donna si sia già sposata con Pelayo e abbia formato una famiglia con lui. Alonso ha insistito molto con sua figlia affinché trovasse un marito prima di partorire, ma la determinazione della donna lo ha portato ad arrendersi. Sebbene non sia d'accordo con sua figlia, il marchese ha dovuto accettare la sua scelta, molto singolare per l'epoca, soprattutto tra nobili. Cruz ha ancora le redini del palazzo e Leocadia è solo un'ospite indesiderata de La Promessa: nessuno immagina che presto tutto si capovolgerà. Leocadia, infatti, sta già tramando alle spalle della marchesa affinché venga considerata la responsabile della morte di sua nuora.