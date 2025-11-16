Il 16 novembre è andata in onda l'intervista che Tina Cipollari ha concesso a Silvia Toffanin a pochi giorni dal suo 60° compleanno. L'opinionista di Uomini e donne, però, a Verissimo ha parlato anche di Gemma Galgani e si è detta certa che non troverà la persona giusta né in studio né fuori. In merito all'abbraccio che ha scambiato con la dama in una recente puntata del dating show, la vamp ha chiarito che non l'ha fatto per prenderla in giro ma per provare a consolarla in un momento di difficoltà.

Le frecciatine a distanza

Pochi giorni fa Tina ha compiuto 60 anni e Silvia Toffanin l'ha invitata a Verissimo per ripercorrere le tappe più importanti della sua vita fino a ora.

Ovviamente, Tina ha parlato anche del ruolo che ricopre a Uomini e donne da oltre vent'anni e del suo rapporto conflittuale con Gemma.

Quando la conduttrice le ha chiesto se pensa che Gemma riuscirà a fidanzarsi nel programma, l'opinionista ha risposto immediatamente: "No, lei non troverà l'amore. Sono sicura di questa cosa. Non lo troverà né dentro né fuori dallo studio".

"Gemma è da noi da più di 15 anni, e ormai ho capito che non la vuole nessuno perché piange e si lamenta sempre", ha proseguito la vamp su Canale 5.

Il retroscena sull'abbraccio dietro le quinte

La conduttrice di Verissimo ha mostrato a Tina le immagini dell'abbraccio che si è scambiata con Gemma nel corso di una puntata di Uomini e donne che è andata in onda circa un mese fa.

A sorpresa, l'opinionista ha svelato che quel giorno ha voluto consolare a modo suo Gemma, quindi quel gesto non è stato fatto per prenderla in giro.

"L'ho vista in difficoltà e mi sono sentita di darle quell'abbraccio. Spesso viene usata dagli uomini e comprensibilmente ci rimane male", ha spiegato Tina prima di tornare a scherzare sulla possibile presenza della dama alle sue spalle mentre rilasciava l'intervista.

Il siparietto con Pio e Amedeo

In una delle puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse in tv verso la fine di novembre (registrata lunedì scorso), Tina e Gemma saranno protagoniste di un siparietto che divertirà tutto il pubblico.

Quel giorno Maria De Filippi farà credere alla dama che avrebbe incontrato due giovani corteggiatori, ma in studio entreranno Pio e Amedeo.

I comici inizieranno a giocare con Gemma e poi coinvolgeranno anche Tina, tant'è che il loro momento si concluderà con un ballo al centro tra coppie e con baci cinematografici sulla bocca.

Il 17 e il 18 novembre, inoltre, ci saranno due nuove registrazioni e le anticipazioni del web sveleranno se Gemma riuscirà a voltare pagina in amore dopo i tanti "no" di Mario a un riavvicinamento.