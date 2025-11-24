Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dall'1 al 5 dicembre, potrebbe arrivare una svolta storica per la celebre soap opera partenopea. Raffaele Giordano deciderà infatti di dire addio al suo ruolo di portiere e, prima di congedarsi, lascerà uno splendido presepe come ricordo dei tempi passati.

Resta da capire se questa scelta sarà davvero definitiva, oppure se le pressioni degli altri inquilini e degli amici più cari riusciranno a spingerlo verso un ripensamento all’ultimo momento.

Tuttavia sembra che stavolta la sua decisione sia irrevocabile

Renato e Otello uniscono le forze per trattenere Raffaele a Palazzo Palladini

Approfittando del suo ritorno a Palazzo, Renato si alleerà con Otello per convincere Raffaele a non andare in pensione. I due metteranno a punto un piano per trattenere il portiere storico ma le cose non andranno come sperato. La situazione sfuggirà al loro controllo creando nuovi problemi invece di risolverli.

Nel frattempo il rapporto tra Raffaele e Renato attraverserà un momento difficile a causa di alcune incomprensioni recenti. Renato finirà per isolarsi sempre di più mentre a Palazzo Palladini diventerà inevitabile pensare a un successore per la portineria.

Su questo fronte, non dovrebbero esserci dubbi in merito a una nomina di Rosa, anche se manca l'ufficialità.

Il presepe natalizio diventa l'ultimo saluto di Raffaele agli abitanti di Palazzo Palladini

Come ogni anno arriverà il momento dell'allestimento del presepe natalizio di Palazzo Palladini. Per Raffaele questa tradizione diventerà l'occasione per dare il suo addio al luogo che ha rappresentato tutta la sua vita. Sembra quindi che i giochi siano davvero fatti questa volta e che la sua decisione sia ormai definitiva.

Va però ricordato che il pensionamento di un personaggio non significa necessariamente la sua scomparsa dalla scena. L'attore Patrizio Rispo infatti continuerà a essere presente nelle riprese della soap anche se, almeno per il momento, pare proprio che i giorni da portiere di Palazzo Palladini per Raffaele siano ormai giunti al termine.

Le altre anticipazioni di Un posto al sole dall'1 al 5 dicembre: Chiara si schiera con Roberto e Marina, Eduardo si mette nei guai

Marina e Roberto elaboreranno un piano strategico per contrastare Gennaro in vista dell'arrivo di Chiara a Napoli. Nonostante le sue diffidenze iniziali, la giovane Petrone stavolta sembrerà ben disposta verso Roberto e Marina mostrandosi invece in netto contrasto con Gennaro. Nel frattempo Alice e Vinicio sembreranno aver ritrovato la complicità di un tempo riavvicinandosi sempre di più.

Bice, ormai fuori controllo, deciderà di coinvolgere Cotugno in un piano ben studiato per incastrare Troncone e riprendersi ciò che considera suo di diritto.

Infine Eduardo, sempre più frustrato dall'impossibilità di offrire a Clara e Nunzia la vita che desidera per loro, rischierà di ricadere in vecchi errori.