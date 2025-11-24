Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e donne è cominciato da poco, ma sul web si sta già parlando molto di una ragazza che ha portato in esterna questa settimana. Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, il tronista avrebbe messo gli occhi su Alessia Antonetti (Ale in studio per non confonderla con un'altra pretendente), una giovane molto popolare su TikTok che in passato avrebbe avuto un flirt con Raul Dumitras e che sarebbe anche amica di Martina De Ioannon.

I dettagli sulla spasimante di Ciro

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 24 novembre è stata mostrata la prima esterna che Ciro ha fatto con Ale, una sua corteggiatrice.

Le anticipazioni del web svelano che i due si sono trovati bene, hanno scherzato, si sono allenati in palestra (dove pare si sarebbero incrociati qualche volta in passato) e si sono scambiati qualche sguardo da lontano.

Al termine delle riprese, però, Lorenzo Pugnaloni ha svelato un retroscena molto interessante sulla ragazza che ha attirato l'attenzione del tronista napoletano.

"Lei si chiama Alessia Antonetti, è la ex di Raul (Dumitras), è una famosa tiktoker, ha un'agenzia, si è lasciata da poco ed è amica di Martina", ha scritto l'esperto di gossip sul suo profilo Instagram.

Intrecci e collegamenti con il passato

La giovane corteggiatrice di Ciro, dunque, avrebbe già un discreto successo sui social (soprattutto su TikTok) e sarebbe stata legata all'ex fidanzato dell'ultima ex del tronista.

Come se non bastasse, si dice che Ale conoscerebbe Martina perché vivono nella stessa città e frequenterebbero più o meno gli stessi posti.

Il percorso di Solimeno a Uomini e donne, sta già regalando interessanti spunti di discussione ed è appena cominciato.

La frecciatina di Martina all'ex fidanzato

In questi giorni si è parlato di Ciro anche per una frecciatina che Martina gli ha lanciato a distanza.

"Ti consiglio di non vedere il suo trono, altrimenti ne soffrirai tantissimo", ha scritto una fan all'ex protagonista di Uomini e donne.

De Ioannon non è riuscita a sorvolare su questa provocazione, anzi ha risposto quasi immediatamente: "Era un altro il trono che mi ha infastidito, ora ho risolto".

Ovviamente la ragazza si riferiva a Gianmarco e al periodo in cui è stata spettatrice delle sue conoscenze con Cristina e Nadia, lo stesso periodo in cui lei faceva coppia con Ciro e augurava a Steri una storia d'amore come la sua.

A distanza di pochi mesi, la situazione si è ribaltata: Ciro è sul trono e sta cercando l'anima gemella, mentre Martina si è fidanzata con il ragazzo che non ha scelto in tv ma per il quale avrebbe sempre provato qualcosa di forte.