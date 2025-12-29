Durante una recente puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha sorpreso il pubblico con una battuta rivolta a Herbert Ballerina, definendolo “una ballerina orribile”. Il commento ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico presente in studio, confermando la collaudata complicità ironica tra i due protagonisti del programma.

Il contesto dello sketch

Il siparietto è avvenuto nel corso della trasmissione, quando Herbert Ballerina, ospite fisso del format, ha preso parte a un momento comico insieme a De Martino. Il conduttore ha colto al volo l’occasione per lanciare la battuta, giocando sul nome d’arte del comico e sul contrasto tra la sua figura e quella di un ballerino professionista.

La dinamica tra i due

Il commento di De Martino si inserisce in una serie di scambi ironici tra i due, che spesso animano le puntate con battute improvvisate e una notevole complicità scenica. Herbert Ballerina, noto per il suo stile ironico, ha contribuito più volte a stemperare la tensione del gioco con la sua presenza, diventando una figura ricorrente e apprezzata nel programma.

La battuta resta un momento isolato, ma significativo, che evidenzia il tono leggero e autoironico che caratterizza Affari Tuoi. Un siparietto che ha divertito il pubblico.