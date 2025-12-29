Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Ali Galip sceglierà di colpire Farah nel punto più delicato. Dopo aver fatto rintracciare Behnam Azadi, padre di Kerim, l’uomo avvierà una conversazione solo apparentemente cordiale, che cambierà tono nel giro di poche battute. Tra domande allusive e mezze frasi, l’uomo finirà per metterlo di fronte alla verità: Behnam ha un figlio avuto con Farah.

Farah scopre il ruolo di Ali Galip nella morte del donatore e collabora con Mehmet

Farah non si darà pace dopo aver scoperto che colui che avrebbe dovuto donare il midollo al figlio è morto a causa di Ali Galip.

Sarà Mehmet a dirglielo, chiedendole di collaborare con lui per permettergli di arrestarlo. Le darà un compito: nascondere una microspia nel suo ufficio.

La ragazza ci riuscirà, ma da quel momento attirerà su di sé nuovi sospetti. L’odio per la sua famiglia diventerà sempre più evidente, soprattutto quando Farah scoprirà che l’uomo si è macchiato di un altro omicidio: ha sterminato la famiglia di Tahir. Farah non riuscirà più a tenere per sé ciò che prova, al punto che svelerà a Tahir che i suoi genitori sono morti a causa di Ali Galip.

Scoperta la microspia, i sospetti ricadono su Farah

Farah, però, non saprà di essere nei guai, perché l’uomo si accorgerà della microspia nel suo ufficio. Convocherà una riunione di famiglia e, dopo i primi sospettati, l’attenzione si concentrerà su Farah e su una strana visita che ha fatto alla loro villa quando non erano presenti.

Bade, che l’ha vista mentre era nell’ufficio dello zio, la difenderà, anche perché sa che Farah potrebbe incastrarla. Glielo ha detto: se lei avesse menzionato la sua presenza in villa, lei avrebbe detto allo zio che ha svelato a Mehmet che è stato lui a uccidere il donatore. Il giorno seguente, però, Bade andrà da Farah per dirle che lo zio sospetta di lei, senza immaginare che proprio Ali Galip abbia nascosto una microspia e stia ascoltando i loro discorsi.

Behnam viene contattato e Farah finisce al centro della mossa

Ali Galip penserà che sia arrivato il momento di agire contro Farah, così toccherà il suo tasto più dolente: Behnam, il padre di Kerim. Lo farà cercare dai suoi uomini e riceverà una telefonata: "Sono Behnam Azadi.

Mi è stato detto che ha cercato di contattarmi. Che ha bisogno di parlare con me". Ali Galip entrerà subito nel vivo: "Abbiamo una conoscenza in comune, signor Behnam: Farah Ersadi".

Behnam resterà interdetto e proverà a collegare i punti: "C’entra qualcosa anche Tahir Lekesiz?". Ali Galip, con un tono solo apparentemente cortese, cambierà improvvisamente direzione, ponendo una domanda: "Perdoni la mia indiscrezione. Quanti figli ha?". La risposta sarà immediata: "Ho due bambine". Ali Galip parlerà lasciando intendere più di quanto dica: "Che il cielo le protegga. Però deve sapere che ha anche un figlio. Un figlio avuto con Farah". Da quel momento, gli equilibri inizieranno a cambiare.