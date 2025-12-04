Giovedì 4 dicembre si sono svolte le riprese della puntata di Amici, che verrà trasmessa domenica 7 dicembre alle ore 14. Le anticipazioni trapelate da SuperGuida TV rivelano che Alessio vincerà la sfida e rimarrà nella scuola. Intanto, Rudy Zerbi annullerà la sfida di Michele. In studio ci sarà una lite tra Anbeta e Alessandra Celentano, mentre Cristiano Malgioglio sarà ospite. Gli allievi a rischio eliminazione per il canto saranno invece Flavia e Plasma.

Alessio e Michele restano nella scuola di Amici

Nella puntata in onda il 7 dicembre nessun allievo lascerà la scuola.

Alessio riuscirà a vincere la sfida di ballo e, dopo la competizione, ci sarà un’ulteriore esibizione dei due ragazzi su un pezzo di hip hop, poiché Maria De Filippi sembrerà tenere particolarmente a questa performance. Un colpo di scena avverrà quando sarà il turno di Michele, chiamato ad affrontare uno sfidante arrivato dall’esterno. Rudy Zerbi deciderà di annullare la sfida, cambiando idea all’ultimo momento su Michele, soprattutto grazie al secondo brano eseguito dall’alunno. Per il cantante, dunque, la sfida sarà rimandata a un’altra occasione.

Anbeta e Alessandra Celentano litigano

Nel frattempo in studio ci sarà una discussione con protagoniste Anbeta e Alessandra Celentano. La lite tra l'ex allieva di Amici e la sua ex insegnante di ballo avrà come oggetto l'esibizione di Pierpaolo: le due avranno opinioni divergenti sulla performance del ballerino.

Intanto, in studio sarà ospite Cristiano Malgioglio, che si esibirà con il suo ultimo brano. Gli allievi si esibiranno come di consueto nelle rispettive categorie. Lorenzo arriverà primo nella gara di canto, mentre Riccardo e Valentina saranno a pari merito al secondo posto. All'ultimo posto, invece, ci sarà Plasma. Per il ballo il primo posto verrà conquistato da Alessio, mentre all'ultimo si classificherà Pierpaolo. Nella prossima puntata affronteranno la sfida Flavia e Plasma.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gabry Ponte ha valutato gli inediti dei cantanti

Nelle ultime puntate di Amici, andate in onda su Canale 5, gli allievi hanno vissuto momenti intensi e carichi di emozioni. Angie e Annalaura si sono affrontate in una sfida vinta dall'allieva di Lorella Cuccarini, mentre Michele è stato messo alla prova in una competizione che ha evidenziato la sua determinazione.

Flavia ha ricevuto un compito speciale che ha messo in risalto le sue capacità artistiche. Emanuel Lo ha inoltre sottoposto i ballerini a una verifica di improvvisazione che ha portato a una classifica molto discussa: Pierpaolo si è piazzato al primo posto, seguito da Alessio, Paola, Alex, Anna ed Emiliano. L’ultimo gradino è stato occupato da Maria Rosaria. Nel frattempo, Gabry Ponte si è collegato in diretta con la scuola e ha stilato la sua graduatoria personale, premiando alcuni talenti e sorprendendo altri. Al primo posto è arrivata Valentina, mentre Plasma e Riccardo hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto. Nelle ultime posizioni si sono invece collocati Opi, Michele e Flavia. Gli inediti dei ragazzi hanno infine conquistato i fan, grazie alle esibizioni avvenute sia nella puntata domenicale sia nel pomeridiano.