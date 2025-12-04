La registrazione di Amici del 4 dicembre è stata molto movimentata. Le anticipazioni di SuperGuida Tv svelano che Alessandra Celentano e Anbeta hanno avuto una lite molto accesa durante la gara di ballo. In questo speciale non ci sono state eliminazioni, ma quattro allievi sono finiti a rischio: Plasma e Flavia per il canto, Giorgia e Pierpaolo per la danza.

Scontro tra la maestra e la giudice della puntata

La gara di ballo dell'undicesima puntata di Amici è stata giudicata da Anbeta e Francesca Tocca.

L'esibizione migliore è risultata quella di Alessio, mentre la peggiore quella di Pierpaolo.

Le anticipazioni dello speciale che è stato registrato oggi, ma che andrà in onda domenica 7 dicembre, svelano che al termine della performance dell'allievo di Veronica Peparini (un passo a due con Elena D'Amario) c'è stata una lite accesa tra Anbeta e Alessandra Celentano.

La giurata della puntata e la maestra hanno espresso opinioni opposte sul titolare della classe e questo le ha portate a scontrarsi duramente davanti alle telecamere.

I peggiori della settimana

I voti che Anbeta e Francesca Tocca hanno dato ai ballerini della classe hanno generato una classifica decisiva.

Primo posto per Alessio (che ha eseguito un passo a due con Giulia Stabile), secondo per Emiliano (insieme alla professionista Chiara Bacci), terzo per Maria Rosaria, quarto per Alex, quinto per Anna e sesto per Giorgia.

Pierpaolo è andato direttamente in sfida in quanto ultimo, mentre Giorgia ha indossato la maglia rossa per volontà della maggioranza dei suoi compagni.

Nel canto, invece, Cristiano Malgioglio ha premiato Lorenzo, Riccardo e Valentina; in sfida, invece, sono andati Plasma e Flavia.

Una new entry nella classe di canto

Nel corso della registrazione di Amici del 4 dicembre, Rudy Zerbi ha regalato un colpo di scena annullando la sfida di Michele.

L'insegnante ha voluto premiare l'impegno dell'allievo esonerandolo dal confronto decisivo con una ragazza che lui stesso aveva scelto ai provini, ma non è finita qui.

L’allievo titolare è rimasto, ma dovrà fare un'altra sfida prossimamente, mentre la sua sfidante (non è ancora trapelato il suo nome) è stata ammessa nella classe perché tutti e tre i professori della categoria canto l'hanno ritenuta idonea.

L'ospite musicale dell'undicesima puntata è stato Cristiano Malgioglio, che si è esibito sulle note del suo nuovo singolo, dopo aver giudicato la gara di canto della settimana.

Quasi tutti i ballerini, infine, hanno portato in scena passi a due con i professionisti del cast: Maria Rosaria, ad esempio, ha eseguito un passo a due con Alessia.