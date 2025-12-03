Il daytime di Amici, andato in onda il 3 dicembre, è stato interamente dedicato a una nuova gara: i cantanti della classe hanno fatto ascoltare i loro inediti a Gabry Ponte che, in collegamento, li ha votati e inseriti in classifica. La canzone che l'ha convinto di più è stata quella di Valentina, mentre Flavia è arrivata ultima con la sua ballad.

L'opinione di Gabry Ponte sui titolari

Gli inediti dei ragazzi di Amici sono usciti da circa una settimana e il programma sta cercando di promuoverli in diversi modi.

Domenica scorsa la gara di canto è stata fatta proprio con le canzoni dei titolari e il 3 dicembre ce n'è stata un'altra con un giudice d'eccezione: Gabry Ponte.

Il dj ha ascoltato e valutato i brani con i quali gli alunni hanno esordito sul mercato discografico, ma è stata Maria De Filippi a svelare la classifica definitiva.

Valentina ha ottenuto il voto più alto con Meglio, il pezzo che è stato scritto da Angelina Mango. A completare il podio sono stati Plasma (secondo con Perdere te) e Riccardo (terzo con Prima di adesso).

Per i cantanti è arrivato il momento di scoprire la classifica della gara inediti giudicata da Gabry Ponte! #Amici25 pic.twitter.com/OGhPf9FjMy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 3, 2025

La classifica completa

I giudizi di Gabry Ponte sono in linea con le preferenze del pubblico: gli inediti di Valentina, Riccardo e Plasma sono tra i più ascoltati tra tutti quelli che sono stati pubblicati questa settimana.

La canzone di Gard si è classificata quarta nella gara del 3 dicembre, mentre quella di Angie è arrivata quinta.

Sesto piazzamento per Opi con Fahrenheit e settimo per Michele con Leggerezza d'amore.

Il brano che ha convinto meno il dj è stato quello di Flavia, ultima in classifica per la seconda volta consecutiva (ha ottenuto lo stesso risultato nella gara che c'è stata una settimana fa e che è stata giudicata da Sixpm).

Il parere dei fan di Amici sui social

La gara inediti del 3 dicembre ha animato la discussione tra i fan di Amici, soprattutto perché è la terza che è stata fatta in meno di una settimana.

"Non ho mai visto così tante gare inediti come quest'anno", "Fossero belle canzoni andrebbe pure bene, ma queste sembrano uscite nel 2014.

L'unica orecchiabile è quella di Angie", "Non hanno più dinamiche, e neanche ascoltatori", "Che daytime flop", "Vorrei tornare indietro nel tempo, a quando i daytime erano interessanti"; "Chissà perché stanno facendo così tante gare", si legge su X.

Un parere condiviso da molti utenti è quello secondo cui la produzione starebbe facendo di tutto per promuovere le canzoni degli allievi perché non starebbero andando bene sulle piattaforme digitali, dove hanno fatto registrare ascolti molto più bassi rispetto a quelli degli inediti dei talenti delle passate edizioni.