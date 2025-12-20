Il conto alla rovescia è ormai terminato: questo sabato 20 dicembre 2025 Rai 1 trasmette la finale di Ballando con le Stelle

Dopo settimane di prove estenuanti, polemiche, esibizioni, ripescaggi e colpi di scena, il dance show condotto da Milly Carlucci arriva al momento più atteso, quello in cui il pubblico da casa decreterà il vincitore assoluto.

L’atmosfera promette scintille, anche perché accanto alla gara sono previste esibizioni speciali, ospiti di grande richiamo e momenti pensati per celebrare la storia del programma.

Ballando con le Stelle 2025, la finale del 20 dicembre: chi rientrerà in gara?

La finale di Ballando con le Stelle va in scena in prima serata su Rai 1, confermando la formula che da vent’anni tiene incollati milioni di telespettatori. Alla conduzione resta saldo il timone di Milly Carlucci, affiancata come di consueto da Massimiliano Rosolino, mentre in giuria torna la squadra al completo guidata da Carolyn Smith.

Accanto alla presidente siedono Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, pronti a commentare coreografie e performance con giudizi spesso taglienti.

Per la competizione, tre coppie si contendono infatti l’ultimo posto disponibile dopo uno spareggio rinviato che ha acceso il dibattito tra pubblico e addetti ai lavori.

A giocarsi la permanenza sono Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla, chiamati ad affrontare una prova decisiva all’inizio della puntata.

Superato lo spareggio, la gara entra nel vivo con le coppie già qualificate al podio. Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Fabio Fognini con Giada Lini e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

Ospiti della finale tra musica e spettacolo

La serata conclusiva non sarà soltanto una competizione di danza. Ballando con le Stelle punta forte anche sugli ospiti, trasformando la finale in un vero evento televisivo. Ospite d’onore sarà Riccardo Cocciante, protagonista di un momento musicale carico di emozione.

Il cantautore interpreterà brani come Era già tutto previsto e Zingara, regalando un omaggio al suo percorso artistico e al ritorno in scena di Notre Dame de Paris, opera che continua a conquistare il pubblico dopo oltre vent’anni dal debutto.

Accanto a lui salirà sul palco anche Lucio Corsi, che porterà in studio Notte di Natale, canzone intensa e suggestiva perfetta per il clima delle feste.