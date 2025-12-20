Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano la conclusione delle vicende della famiglia allargata Sansalan. Martedì 30 dicembre si chiuderà in seconda serata su Canale 5 la soap turca, che saluterà il pubblico con un matrimonio, una sparatoria, diversi arresti e una nascita. Nell’episodio finale ci saranno Sumru e Tahsin convoleranno a nozze, mentre Cihan rimarrà ferito durante una sparatoria dopo aver salvato Melek, che poco dopo darà alla luce la piccola Zuhal. A completare il quadro degli ultimi colpi di scena, Esat, Hikmet e Halil verranno arrestati.

Il matrimonio di Sumru e Tahsin

La storia d'amore fra Sumru e Tahsin prenderà finalmente una direzione luminosa: dopo un percorso segnato da conflitti familiari e rivelazioni inattese, i due decideranno di unirsi in matrimonio, trasformando il loro legame in un punto fermo per entrambe le famiglie. La proposta di Tahsin, che arriverà in un momento già carico di emozioni, innescherà una serie di reazioni a catena: Perihan tenterà di riavvicinarsi a Cihan, provocando una frattura dolorosa tra lui e Melek. Sumru, determinata a proteggere la figlia, affronterà Perihan con decisione, arrivando persino a rilevare la sua agenzia di viaggi. Intanto, la famiglia Sansalan si troverà a fare i conti con i debiti lasciati da Samet.

Ricordiamo intanto che Sevilay e Nuh non potranno presenziare alle nozze poiché si sono sposati di recente e sono andati in viaggio di nozze.

L’arresto di Esat e la nascita di Zuhal

Nel frattempo, Esat sarà tormentato dal rimorso per l’incidente che ha messo in pericolo Melek e Sevilay, e sceglierà di assumersi le sue responsabilità. Grazie a una registrazione che otterrà con l’aiuto di Cihan, permetterà alla polizia di arrestare Hikmet e Halil. Prima di consegnarsi, saluterà la moglie Esma, convinto di perderla, ma la donna deciderà di restargli accanto nonostante la condanna. Nel frattempo, Cihan tenterà di riconquistare Melek e finirà per salvarle la vita durante una rapina, rimanendo gravemente ferito.

Questo gesto riaprirà il dialogo tra i due e porterà Melek a perdonarlo. Proprio durante la festa di nozze di Sumru e Tahsin, la giovane entrerà in travaglio: in ospedale nascerà la piccola Zuhal, chiamata così in ricordo della madre di Cihan.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Melek ha litigato con Cihan

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore, trasmesse su Canale 5, Melek ha origliato una conversazione fra Perihan e Cihan, venendo a sapere una verità che l’ha sconvolta: suo marito e la ragazza hanno trascorso una notte insieme. Melek ha potuto sentire il discorso poiché si trovava in bagno mentre i due ex amanti stavano parlando e, una volta uscita, non ha voluto più saperne del consorte, scoppiando in lacrime. Nuh e Sevilay si sono invece sposati, mentre Bunyamin e sua moglie sono riusciti a recuperare l’ingente somma di denaro che Halil aveva sottratto a Canan.