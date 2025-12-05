Sheila Carter è ancora viva. A scoprirlo sarà proprio il suo ex partner e complice: Deacon. Ma la coppia entrerà presto in crisi. La principale antagonista della soap Beautiful, in onda dal lunedì al sabato nel daytime su Canale 5, non è morta nonostante tutti avessero dato per certo che Steffy Forrester l'avesse colpita mortalmente. Già in passato Sheila era tornata in scena dopo una morte apparente. E in base a ciò che raccontano le anticipazioni americane, succederà la stessa cosa nelle prossime puntate della soap.

Infatti Steffy ha pugnalato a morte una donna che si era introdotta in casa sua: apparentemente si trattava di Sheila.

Il volto della vittima era infatti quello della madre biologica di Finn. Deacon si è però accorto che il corpo della donna uccisa da Steffy aveva dieci dita dei piedi, mentre sua moglie Sheila ne avrebbe dovuti avere soltanto nove. Da qui il sorgere di un forte sospetto sul reale destino della signora Carter [VIDEO].

Le anticipazioni americane svelano che la donna uccisa da Steffy è in realtà Sugar, una vecchia conoscenza della madre di Finn. Una donna che somigliava moltissimo alla Carter, con la quale l'ex infermiera aveva già interagito: Sugar era stata presentata come un’ex guardia carceraria che aveva aiutato Sheila a evadere dopo aver cominciato a nutrire una morbosa ammirazione nei suoi confronti.

Nelle prossime puntate della soap si scoprirà che Carter ha, in pratica, costretto Sugar a sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica affinché assumesse, almeno fisicamente, la sua identità. Il suo obiettivo era renderla una vittima perfetta, grazie alla quale inscenare la propria morte e ingannare i Forrester.

Sheila si allontana da Deacon

Con l'ennesimo colpo di scena, Sheila tornerà quindi a sconvolgere la vita dei suoi nemici storici. La povera Steffy sarà costretta ad affrontare momenti di grande tensione. Convinta di aver eliminato la sua rivale, capirà presto di aver ucciso un'altra persona, peraltro innocente. E qui entrerà in gioco Deacon, che sarà il primo a intuire la verità sul destino della moglie.

Rientrando a Los Angeles, la signora Carter si ricongiungerà con il marito e, al contempo, si avvicinerà a Luna Nozawa, mostrandosi quasi protettiva nei confronti della giovane cugina di Finn. La dark lady riuscirà dapprima ad approfittarsi della fragilità della giovane Nozawa, dopodiché deciderà che la ragazza le è di ostacolo e che è meglio allontanarla da Los Angeles.

Per questo, arriverà a cacciare Luna. E, in effetti, Luna sparirà; sarà creduta morta. Quindi riapparirà solo dopo molte puntate e si metterà nei guai. In tutto ciò, Deacon comincerà a sospettare di sua moglie, ritenendola responsabile della misteriosa sparizione di Luna. La tensione sfocerà in una crisi. Allontanandosi da Sheila, il padre di Hope si avvicinerà sempre di più a Taylor.

La psichiatra, nel frattempo, comincerà a opporsi apertamente alle manipolazioni della consuocera. Ma Sheila minaccerà Taylor, avvertendola di non interferire mai più nel suo matrimonio. Dopo aver spiato un abbraccio tra Deacon e Taylor, Carter affronterà la psichiatra dando il via a un conflitto aperto.

Riepilogo delle ultime puntate di Beautiful

Nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, i telespettatori si sono concentrati sulla crisi di Thomas. Il figlio di Ridge, deluso da Hope, ha infatti deciso a lasciare Los Angeles con Douglas. Una decisione inaspettata, che ha sconvolto Hope e ha già spinto Steffy e Finn a interrogarsi sulle reali intenzioni del giovane Forrester.

Deacon, invece, è apparso davvero provato per la morte di Sheila.

Per celebrare la figura della sua amata, ha deciso di organizzare un evento commemorativo presso il ristorante Il Giardino, dove la stessa Carter lavorava. Ed è così che Brooke, Donna e Katie, recandosi a pranzo nel ristorante, si sono trovate loro malgrado coinvolte da Sharpe. Infine Deacon si è lasciato andare ad alcune riflessioni sulla misteriosa scomparsa di Sheila.