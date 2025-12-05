In questi giorni sul web si è parlato molto di alcuni commenti che Riccardo aveva scritto sui social nel 2023, in particolare di una bestemmia inviata a un ragazzo che l’ha riportata alla luce dopo aver saputo della sua partecipazione ad Amici. Il 5 dicembre, tramite il suo profilo Instagram, l’allievo ha rotto il silenzio sulla vicenda, scusandosi e precisando che non ha mai pensato le cose scritte quando era “superficiale e con poca personalità”.

Le prime parole di Riccardo sui social

Da diversi giorni sul web si sta discutendo di una bestemmia che Riccardo ha scritto sotto al post di un ragazzo che chiedeva ai suoi follower chi avrebbe partecipato al Gay Pride.

Questo commento risale al 2023, ma nelle ultime ore è tornato virale perché chi lo ha ricevuto (un giovane di nome Giovanni Valenzuela) ne ha parlato su TikTok svelando che gliel'avrebbe inviato un attuale allievo di Amici.

I fan si sono messi alla ricerca di questo messaggio e hanno scoperto che il mittente era Riccardo, il cantante che milita nel team capitanato da Rudy Zerbi.

A distanza di qualche ora dalla diffusione della notizia, il titolare della scuola ha rotto il silenzio tramite il suo account di Instagram.

"Ero un ragazzo con poca personalità ed estremamente superficiale. Ho scritto cose che non ho mai pensato e che certamente non penso ora. Ho sbagliato, mi dispiace", si legge in una storia che il ragazzo ha pubblicato sul suo profilo social.

Riccardo Stimolo risponde sui social a quanto successo.#Amici25 pic.twitter.com/GSJjVlX70w — AMICI NEWS (@amicii_news) December 5, 2025

L'ammissione di colpa e le scuse pubbliche

Nel messaggio che ha postato su Instagram, Riccardo si è preso le colpe degli errori che ha commesso qualche anno fa, quando si è lasciato andare a parole forti e offensive nei confronti di persone che non conosceva.

In rete si è parlato anche di altri commenti offensivi che il cantante di Amici avrebbe scritto in passato, e lui stesso sui social ha parlato al plurale quando ha provato a giustificare il suo comportamento ("Ho scritto cose che non ho mai pensato").

Le reazioni dei fan di Amici

Le scuse di Riccardo sono state pubblicate anche dalla pagina X di Amici News, e molti fan hanno condiviso questo post per dare un'opinione su quanto è accaduto nelle ultime ore.

"Sì, come no. Ma andasse a quel paese", "Pessima mossa quella della produzione di fargli scrivere queste scuse inutili", "Non aveva 12 o 13 anni, ma 18. Se non le pensava, non le avrebbe dovute scrivere", "Che paravento", "Il cucciolotto indifeso che parla di queste cose come se fossero passati dieci anni e non pochi mesi, follia", "La pezza è peggio del buco", "Lui ha repostato contenuti schifosi e ha commentato cose schifose, merita il dimenticatoio", "La produzione poteva consigliargli qualcosa di più convincente", si legge su X.