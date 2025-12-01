A Verissimo Diego Dalla Palma ha sorpreso Silvia Toffanin rivelando di aver pianificato la propria scomparsa prima della vecchiaia: ha precisato di non essere malato, di non voler ricorrere al suicidio assistito e di desiderare di “morire vivo”. La conduttrice ha reagito con fermezza, dando vita a un confronto teso.

Diego Dalla Palma ha già programmato la sua scomparsa

Durante la puntata di Verissimo del 30 novembre, Diego Dalla Palma ha raccontato a Silvia Toffanin la sua decisione di voler “sparire” prima della vecchiaia, dichiarando di non essere malato e di non voler ricorrere al suicidio assistito.

Ha spiegato di desiderare una morte “viva”, senza arrivare a un’età in cui si sentirebbe umiliato o svuotato.

Le sue affermazioni hanno irritato la conduttrice, che ha ricordato con emozione il desiderio di avere più tempo con la propria madre malata. Il confronto è diventato teso, soprattutto quando Dalla Palma ha affermato che la madre della Toffanin sarebbe “serena”. La conduttrice lo ha invitato a non assumere toni consolatori e a chiarire meglio le sue intenzioni.

Dalla Palma ha poi rivelato di aver già pianificato i suoi ultimi giorni con l’assistenza di un avvocato e un notaio, spiegando di voler vivere gli ultimi mesi con leggerezza e libertà.

La carriera di Diego Dalla Palma

Diego Dalla Palma è un noto esperto di immagine, truccatore, imprenditore e personaggio televisivo italiano, considerato tra i pionieri del make-up nel Paese.

Nato a Enego (Vicenza) il 24 ottobre 1950, ha iniziato il suo percorso professionale come truccatore teatrale, distinguendosi per un approccio innovativo. Negli anni Settanta ha fondato il suo primo Image Studio, diventando rapidamente un punto di riferimento nel settore della bellezza e della comunicazione visiva.

Ha contribuito a rinnovare la percezione del trucco in Italia, valorizzandolo come strumento di espressione personale. Nel corso della sua carriera ha lanciato una linea cosmetica di successo, distribuita in Italia e all’estero. Parallelamente ha preso parte a numerosi programmi televisivi in qualità di opinionista e consulente d’immagine, riconosciuto per il suo stile diretto e professionale. Ha inoltre pubblicato diversi libri dedicati all’estetica, all’autostima e ai temi legati all’identità e all’invecchiamento.