Il trono di Ciro Solimeno è cominciato da poche settimane e sul web già si parla delle ragazze che ha tenuto dopo l'appuntamento al buio. Esclusa da Uomini e donne dopo una sola puntata, una giovane ha deciso di sfogarsi in un messaggio che ha inviato all'esperta di gossip Deianira Marzano: l'ormai ex corteggiatrice, infatti, ha criticato duramente il tronista e la maggior parte delle "colleghe", a suo dire tutte rifatte e poco spontanee.

Le parole dopo l'esperienza in studio

Il 1° dicembre Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione molto interessante su Ciro e su come si sarebbe comportato nell'unico incontro che ha avuto con le sue aspiranti corteggiatrici negli studi di Uomini e donne.

Una ragazza che ha chiesto di rimanere anonima, si è scagliata anche contro le ex "colleghe" dicendo che sarebbero tutte molto diverse da come appaiono sui social: "Sono rifatte, nessuna è spontanea".

La giovane non ha apprezzato le scelte di Solimeno dopo l'appuntamento al buio, anzi l'ha accusato di essere molto confuso e non realmente interessato a trovare la persona giusta.

"Ci ho ballato e non c'è stata empatia. Non sa che vuole, mi sembra il classico bello che non balla. Ci sono rimasta un po' male, ma se a lui piace un altro tipo di ragazza è meglio così".

Lo sfogo dell'esperta di gossip

Deianira Marzano ha dato credito a questa segnalazione, anzi ha svelato che la ragazza che le ha scritto sarebbe bellissima e molto naturale, quindi non si spiega come mai Ciro l'avrebbe eliminata.

"Lui è stato tutta la puntata a commentare con Sara, che guardava tutti con aria di disgusto. Passava il tempo a cercare la sua approvazione", ha scritto l'esperta di gossip nella storia Instagram che ha dedicato al messaggio dell'ex corteggiatrice Solimeno a Uomini e donne.

Le prime esterne in onda questa settimana

Il primo incontro tra Ciro e le sue aspiranti corteggiatrici è stato trasmesso in tv qualche giorno fa, e pare che alcune delle ragazze avrebbero già iniziato a postare sui social video e foto della loro apparizione su Canale 5.

Da oggi 1° dicembre saranno trasmesse nuove puntate e il pubblico di Uomini e donne potrà vedere le esterne che il tronista ha fatto per rompere il ghiaccio che le sue pretendenti.

Le anticipazioni svelano che Solimeno ha scelto di portare fuori Ale e Alessia, e con entrambe si è trovato molto bene. Una delle due spasimanti, però, è già al centro dell'attenzione di molti sia per la sua popolarità su TikTok che per i legami che avrebbe con Raul e Martina: con il dj ci sarebbe stato un flirt in passato, mentre con De Ioannon ci sarebbe un'amicizia dovuta dal fatto che tutte e due vivono a Roma e frequentano gli stessi posti.