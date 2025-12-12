"Se non vuole chiarire, affari suoi", queste le affermazioni di Anita Mazzotta a Giulia Soponariu dopo la discussione avvenuta il giorno precedente con Jonas Pepe. Nel dettaglio, la ragazza si è detta delusa perché il suo fidanzato l'ha accusata di essersi avvicinata a lui solo ed esclusivamente per creare una strategia all'interno del Grande Fratello.

Lo sfogo di Anita

Il giorno dopo la discussione con Jonas, Anita si è ritrovata a parlare in giardino con Giulia. Quest'ultima ha chiesto se avesse dormito bene e successivamente ha detto di non voler entrare nei minimi dettagli poiché ritiene che siano cose che riguardano solo la coppia.

Tuttavia la 20enne piemontese ha spronato i due inquilini ad avere un chiarimento visto che il GF è agli sgoccioli.

Dal canto sua Anita ha risposto di non essere intenzionata a fare un passo in avanti per avere un chiarimento con il modello: "Se non vuole chiarire, affari suoi. Dopo che mi ha detto quelle parole, non ho nulla da dire".

Il precedente

Tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri 11 dicembre, quando Jonas vedendo Anita in disparte sperava che confidasse a lui il motivo del suo malessere. Nel momento in cui ha capito che la ragazza non era intenzionata a farlo, il modello ha iniziato a fare delle riflessioni ed è arrivato a dubitare della piercer: "Non mi parli mai, mi sovrasti e vuoi sempre avere ragioni tu".

Sentendosi accusata di strategia, la 26enne è andata su tutte le furie: "Davvero pensi questo di me?". In un secondo momento Mazzotta ha provato a spiegare che caratterialmente è solita risolvere da sola i suoi problemi senza fare affidamento sugli altri, ma poi ripensando alle accuse del fidanzato ha abbandonato la conversazione.

GF: slitta la finale al 18/12

Lunedì 8 dicembre, su Canale 5, è andata in onda la semifinale del GF.

Sebbene la data di lunedì 15 dicembre fosse indicata come quella della finale, da ieri sul web è iniziata a circolare la voce di un possibile slittamento per l'ultima puntata del reality show . Stando a quanto si apprende dalla pagina X ufficiale del programma, la finale è stata spostata a giovedì 18 dicembre.

Il motivo sarebbe legato alla messa in onda su Rai1 delle ultime due puntate in programma lunedì 15 e martedì 16 di Sandokan con Can Yaman.

Ad alimentare le voci di un possibile prolungamento era stato anche il silenzio social di alcuni ex concorrenti, tra cui quello di Rasha Younes: la 32enne è stata eliminata durante la puntata di lunedì 8 dicembre e dopo alcuni brevi movimenti social su X e Instagram è letteralmente sparita; tutto ciò fa pensare ad un possibile suo ritorno in casa come ospite o per un semplice confronto con gli ex inquilini.