Quello in corso è uno degli ultimi televoti dell'edizione 2025 del Grande Fratello: lunedì 15 dicembre, infatti, ci sarà la finale e il pubblico sceglierà il vincitore tra i cinque concorrenti che hanno ottenuto il pass per la serata che chiude questa stagione. Domenico e Omer si stanno giocando l'ultimo posto da finalista a disposizione, e il primo è in netto vantaggio in tutti i sondaggi online: delle 810 persone che hanno espresso una preferenza su Forum Free, il 62,10% ha votato per mandare avanti Omer.

Le percentuali parziali delle votazioni online

Omer o Domenico? Questa settimana i fan del Grande Fratello stanno scegliendo il quinto ed ultimo finalista di questa edizione, colui che andrà ad aggiungersi a Giulia, Jonas, Anita e Grazia.

I risultati provvisori dei sondaggi sul web sono tutti a favore del concorrente di origini siriane, questo significa che più della metà degli utenti che sta esprimendo una preferenza online vorrebbe Omer in corsa per la vittoria finale.

Ad oggi, 11 dicembre verso le ore 10:30, su Forum Free si sono esposte 810 persone e il 62,10% ha votato per mandare avanti Omer; Domenico, infatti, ha ricevuto solo il 37,90%.

Qualora le percentuali dovessero rimane così fino a lunedì prossimo, Omer diventerebbe finalista e Domenico verrebbe eliminato definitivamente dal reality e dovrebbe rinunciare ai 110mila euro del montepremi.

I fan del Grande Fratello hanno le idee chiare

Da alcuni giorni anche su Reality House si sta votando per il concorrente del Grande Fratello che merita di occupare l'ultimo posto da finalista a disposizione.

Per il momento a questo sondaggio hanno partecipato 337 fan: il 71% si è schierato dalla parte di Omer (239 voti totali) e il 29% con Domenico (98 voti).

Anche in questa votazione online, dunque, Omer è nettamente favorito e quindi sempre più vicino ad andare a completare il cast degli inquilini che si giocheranno la vittoria lunedì 15 dicembre.

Il supporto di Rasha dall'esterno della casa

Omer è molto amato sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello, e tra i suoi sostenitori c'è anche Rasha.

Da quando è stata eliminata, infatti, la ragazza si è esposta più volte per invitare i fan a votare per il concorrente di origini siriane, preferendolo a Domenico nel televoto che sarà chiuso all'inizio della finale del 15 dicembre.

"Lasciate perdere tutte le cavolate che stanno girando, votate Omer perché merita la finale", ha scritto la giovane su X poche ore fa.

Terminata l'avventura nel reality, Rasha sembra aver avuto un ripensamento sull'uomo che ha frequentato negli ultimi mesi, lo stesso che ha deciso di lasciare dopo una discussione per futili motivi.