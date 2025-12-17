Quest’anno le festività porteranno con sé un’interruzione più lunga del solito per la soap di Rai 1. L’ultima puntata del 2025 de Il Paradiso delle signore andrà in onda martedì 23 dicembre, mentre il primo episodio del 2026 tornerà sugli schermi lunedì 5 gennaio. Un arco di tempo che segna una pausa più estesa rispetto agli anni passati, complice la particolare collocazione di Natale e Capodanno a metà settimana.

Ultimo episodio del 2025 e ritorno nel 2026

Il calendario parla chiaro: l’ultima puntata de Il Paradiso delle signore del 2025 andrà in onda martedì 23 dicembre alle 16:10 su Rai 1, proprio alla vigilia delle festività.

Dopo questo episodio, la soap si fermerà per un periodo di circa due settimane, lasciando spazio alla programmazione speciale dedicata alle feste. Il ritorno è già fissato per lunedì 5 gennaio 2026, quando i fan potranno finalmente ritrovare i protagonisti su Rai 1 alle 16:10 e scoprire come evolveranno le trame lasciate in sospeso. Una pausa più lunga rispetto agli anni passati, che renderà ancora più atteso il rientro delle storie ambientate nel celebre grande magazzino milanese.

Le trame che rimarranno sospese fino a gennaio

Prima dello stop natalizio, gli spettatori assisteranno a momenti cruciali: Adelaide continuerà a tessere la sua strategia per trattenere Marcello nello chalet di St. Moritz, mentre il giovane Barbieri sarà combattuto tra il desiderio di vivere la sua prima vigilia di Natale con Rosa e le manovre della Contessa.

Parallelamente, Tancredi riuscirà a convincere Umberto a raggiungere Adelaide, aprendo la strada a nuovi intrecci e tensioni. Tutto questo resterà sospeso fino a lunedì 5 gennaio alle 16:10, quando la soap riprenderà il filo delle sue storie, promettendo emozioni e sviluppi inattesi per i suoi affezionati spettatori. Resta infatti da capire cosa accadrà tra Natale e Capodanno ai protagonisti e, soprattutto, quale sarà il destino di Marcello di fronte alle macchinazioni orchestrate da Adelaide.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha finto di togliersi la vita

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Adelaide ha finto di assumere una massiccia dose di barbiturici, facendo credere a tutti di aver tentato di togliersi la vita.

In realtà, la contessa ha ingerito soltanto poche pillole, gettando quasi tutto il flacone nel vaso di rose presente nella sua camera da letto. Marcello si è sentito terribilmente in colpa per l’accaduto, al punto da acconsentire alla richiesta della sua ex fidanzata di rimandare il matrimonio con Rosa. Parallelamente, Botteri ha dovuto affrontare diversi problemi familiari a causa del comportamento indisponente di suo figlio Teo, che, oltre alle preoccupazioni già arrecate ai genitori, ha combinato un’altra bravata: è scappato di casa per raggiungere suo padre a Milano.