Nuovo cambio programmazione su Canale 5 per La notte nel cuore, la serie turca che si avvia verso le puntate conclusive assolute in prima visione italiana.

In queste ore, però, i vertici di Mediaset hanno scelto di non trasmettere gli episodi finali della soap nel prime time così come è accaduto nel corso di queste settimane, bensì posizionarli in seconda serata, anticipati da nuovi episodi di Io sono Farah con Demet Ozdemir, che non sta affatto brillando dal punto di vista Auditel in prime time.

Come cambia la programmazione de La notte nel cuore per il gran finale

L'appuntamento con La notte nel cuore subirà l'ennesimo cambio programmazione nel corso delle prossime settimane, perdendo la messa in onda in prime time.

La puntata conclusiva della soap era in programma per martedì 23 dicembre alle 22 circa su Canale 5 ma, alla fine, non sarà più così.

Mediaset per le serate del 23 e del 30 dicembre ha scelto di puntare sulla messa in onda in prime time di Io sono Farah, la soap turca tornata in onda in queste settimane in prime time dopo la lunga sospensione avvenuta questa estate, malgrado il grande successo dal punto di vista Auditel con picchi del 28% di share.

La soap opera La notte nel cuore spostata e chiude in seconda serata

In queste settimane, però, la soap con Demet Ozdemir non ha brillato dal punto di vista Auditel fermandosi a una media di soli 1,6 milioni di spettatori pari a uno share dell'11%.

Per cercare di risollevare le sorti della soap e fare in modo che possa conquistare il gradimento del pubblico, Mediaset ha scelto di posizionarla in prime time anche il 23 e il 30 dicembre con degli episodi speciali che andranno in onda dalle 22 alle 23 circa.

A seguire, in seconda serata, andranno in onda gli episodi conclusivi de La notte nel cuore in prima visione assoluta, che termineranno intorno alle 00:15.

I grandi risultati d'ascolto de La notte nel cuore su Canale 5

Un cambio palinsesto che sicuramente non renderà felici i tantissimi appassionati della serie che, in queste settimane, l'avevano seguita con affetto in prime time e aspettavano con trepidazione di vedere il gran finale in un orario consono.

La notte nel cuore, in queste settimane di programmazione della stagione autunnale, ha registrato ascolti in costante crescita, raggiungendo la soglia di 2,6 milioni di spettatori e picchi del 18%.

Un successo tale da permettere alla rete ammiraglia del Biscione di tener testa alle costose fiction italiane prodotte da Rai 1 e trasmesse nel corso della stagione autunnale, tra cui Balene che ha segnato il ritorno di Veronica Pivetti, ferma sotto la soglia dei tre milioni di spettatori fissi.