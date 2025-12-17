Cambio palinsesto tv in casa Mediaset nella giornata di venerdì 19 dicembre 2025. La fascia del prime time subirà delle modifiche importanti dovute alla scelta di puntare sulla messa in onda de La notte nel cuore in seconda serata per assicurare una sorta di anti-traino all'appuntamento con Io sono Farah che continua a fare enorme fatica nell'imporsi dal punto di vista Auditel.

Le due serie turche si susseguiranno al termine de La ruota della fortuna creando così una staffetta per contrastare al meglio la serata finale di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici in programma su Rai 1.

Mediaset cambia la programmazione del 19/12: Io sono Farah ridotta dopo il flop

Nuove manovre e cambi palinsesto in arrivo nel prime time di Canale 5 del prossimo venerdì 19 dicembre: in prime time si è scelto di confermare l'appuntamento con Io sono Farah, nonostante in queste settimane non abbia brillato dal punto di vista degli ascolti.

Data la quantità cospicua di episodi a disposizione, Mediaset ha scelto di dare ancora fiducia alla serie turca con Demet Ozdemir, programmandola nella fascia oraria che va dalle 21:55 alle 23:30 circa e non fino all'1:00 di notte come era accaduto nella settimana precedente.

La notte nel cuore in onda dalle 23:30 su Canale 5 nel palinsesto di venerdì 19 dicembre

In seconda serata, al termine di Io sono Farah, ci sarà spazio per la messa in onda di un nuovo episodi de La notte nel cuore, che andrà in onda eccezionalmente anche di venerdì sera.

La serie turca incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay subirà delle ennesime modifiche su Canale 5: inizialmente il gran finale era previsto per la serata del 23 dicembre ma, alla fine, non sarà più così.

Mediaset ha scelto di puntare sulla soap in seconda serata, trasmettendola il 19, 23 e 30 dicembre dalle 23:30 in poi.

Gli spettatori e appassionati della serie, quindi, assisteranno al gran finale di sempre in seconda serata.

Pessimi ascolti per Io sono Farah nella fascia serale

Una decisione dettata dall'esigenza di rendere maggiormente competitiva la serata del venerdì di Canale 5 che, in queste ultime due settimane, ha fatto fatica a imporsi negli ascolti.

Dopo lo stop di Tradimento, si è scelto di puntare sul ritorno di Io sono Farah ritornata in onda dopo una pausa estiva.

Gli ascolti sono stati traballanti: la soap ha registrato una media di 1,6 milioni di spettatori in prime time, fermandosi all'11% di share. Dati decisamente bassi che hanno spinto i vertici del Biscione a puntare su La notte nel cuore per tener testa alla finalissima di The Voice Senior, prevista il 19 dicembre su Rai 1 con Antonella Clerici.