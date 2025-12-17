Nella puntata di Beautiful andata in onda negli States, sulla CBS, il 15 dicembre scorso, Bill Spencer si è inginocchiato di fronte a Katie chiedendo di sposarlo.

La storia d'amore tra Bill Spencer e Katie Logan dura da molti anni. E come in ogni altra lunga storia raccontata in Beautiful, anche in questo caso il rapporto è stato finora caratterizzato da una travolgente passione, tantissimi tradimenti, improvvise separazioni e impreviste riconciliazioni. Fra i due c'è spesso stata una terza incomoda: Brooke, la sorella di Katie, donna di cui Bill è sempre stato innamorato.

Altre volte, a separare la coppia sono stati gli intrighi e i segreti all'interno della Spencer Publications o la spietatezza di Bill nei confronti di parenti stretti, nemici e collaboratori. C'è stato poi un periodo in cui Katie ha sofferto di problemi cardiaci e di depressione. E quei giorni di grande disagio interiore la protagonista ha temuto che l'uomo che le era acconto non fosse in grado di sostenerla. Da parte sua, la sorella di Brooke si è invece sempre mostrata devota nei confronti del marito.

Bill sposa di nuovo Katie: lo spoiler USA di Beautiful

I due si sono messi insieme dopo la rottura di Katie con Nick Marone. Tutti, a quel tempo, le consigliavano di non fidarsi di Bill. Ma Katie ha saputo guardare al di là dell'apparenza e della temibile fama da squalo, trovando una grande umanità e vero amore nel magnate della società editrice.

Dopo ogni tradimento, Bill e Katie hanno sempre trovato il modo di riavvicinarsi. Si sono già riconciliati tre volte, divorziando e risposandosi.

Il figlio Will è stato spesso il motivo principale per cui i due hanno cercato di ricostruire il loro rapporto. Entrambi hanno infatti dichiarato più volte di voler dare maggiore stabilità al bambino, oggi ragazzino, anche quando la loro relazione era in crisi.

Ma dopo una lunga fase di distanza e diffidenza, segnata di nuovo dai vecchi tradimenti di Bill con Brooke e da profonde tensioni legate a questioni di potere nella Spencer Publications, Katie è apparsa negli ultimi mesi più vicina all'ex marito. E così, durante il ricevimento nuziale del figlio Liam, Bill si è lasciato travolgere dall’atmosfera romantica e ha chiesto a Katie di risposarlo.

Nella puntata di Beautiful andata in onda il 15 dicembre sulla CBS, Katie ha accettato la proposta. E i due si sono sposati subito, senza preparativi, suggellando un ritorno di fiamma davvero inaspettato.

Inoltre, Spencer ha deciso di regalare a Katie una casa di moda tutta sua. Il magnate vuole dare autonomia e potere alla moglie, ed evitare che debba sottostare a Ridge o Brooke. Al matrimonio lampo sono presenti Brooke e Donna, le sorelle della sposa, e Will, che si improvvisa nel ruolo di officiante. C'è tuttavia un'ombra di inquietudine nello sguardo di Katie: il dono ricevuto dal marito la mette in difficoltà. In questi anni, la sorella di Brooke si è occupata del ruolo di ufficio stampa della Forrester e si è dimostrata sempre preziosa.

Malgrado le pressioni di Bill, non ha mai tradito l'azienda di Eric e Ridge.

Il problema è che Ridge, per gestire il recente scandalo della scomparsa di Luna, si è affidato a un'agenzia stampa esterna, marginalizzando così il ruolo della cognata. Brooke, finora, ha difeso la posizione della sorella. Ma Katie avrà d'ora in poi un nuovo progetto a cui lavorare e ciò potrebbe segnare il suo addio definitivo alla Forrester.

Recap ultime puntate

Nelle puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5 nella seconda settimana di dicembre, la trama si è invece concentrata su altri personaggi. Principalmente su Deacon e i suoi crescenti sospetti riguardo alla morte di Sheila [VIDEO]. I telespettatori italiani hanno anche partecipato alle tensioni tra Steffy e Finn.

E poi c'è stata l'inattesa confessione di Luna che ha sconvolto RJ.

Alla Forrester Creations si è aperta una nuova fase. RJ è stato infatti spinto a prendere in mano la linea Hope for the Future. Ma la soddisfazione del giovane Forrester è stata subito spezzata da Luna. La giovane spasimante del figlio di Ridge e Brooke ha infatti confessato di aver trascorso una notte con Zende. Si è trattato di un tradimento involontario. Di un errore. Ma l'evento rischia comunque di spezzare il cuore del giovane stilista e minare la fiducia nei confronti della ragazza.